Kelemen Hunor, președintele UDMR și unul dintre liderii coaliției de guvernare, a declarat că există clar o problemă în funcționarea coaliției, de vreme ce PSD simplă împotriva ministrei USR a Mediului, Diana Buzoianu. Acesta a amintit că nici cu reforma administrației coaliția nu a evoluat, fapt ce ține blocată conceperea bugetului de stat pe 2026. În opinia sa, PSD a încălcat protocolul coaliției, votând moțiunea contra lui Buzoianu.

Kelemen Hunor spune că PSD a încălcat protocolul coaliției

„În protocolul de coaliție scrie că niciun membru al coaliției în Parlament nu semnează, nu votează moțiune simplă sau moțiune de cenzură. Miercuri vom avea o ședință de coaliție și sunt convins că vom discuta despre acest lucru. Nu vreau să intru eu acuma în speculații, ce se va întâmpla, cum se va întâmpla. Dar acest caz arată ceea ce s-a văzut în ultima perioadă, că dincolo de disputele politice și tehnice și de specialitate – fiindcă aici într-adevăr s-a întâmplat acel dezastru la Prahova – dincolo de toate aceste aspecte e și chestiunea politică și trebuie să discutăm prima dată în coaliție”, a declarat Kelemen Hunor, pentru

Liderul UDMR nu crede că Diana Buzoianu va fi demisă, mai ales că „nu există obligație legală, constituțională în cazul moțiunilor simple să fie ”.

Întrebat dacă, prin voturile de la moțiune, PSD a încălcat protocolul coaliției, Kelemen a răspuns: „Da, tehnic așa poate fi citit acest vot. (…) Din punctul meu de vedere, dacă stai în coaliție, nu votezi o moțiune. Nici simplă, nici de cenzură”.

Kelemen Hunor: Coaliția noastră pare ca o coaliție nefuncțională

„Problema e că în acest moment coaliția noastră pare ca o coaliție nefuncțională. Acum ceva vreme mai dur, că este o coaliție din punct de vedere politic impotentă, fiindcă anumite decizii nu putem lua de trei luni, de patru luni de zile, ceea ce nu este bine. Acuma vine și această chestiune, unde poți să înțelegi raționamentul tehnic, chiar și politic. Dar trebuie să recunoaștem că e o problemă în funcționarea coaliției. (…)

Guvernul funcționează, Guvernul face ce are de făcut, dar anumite decizii politice trebuie luate în coaliție. Noi, din păcate, pe administrația centrală și locală nu am reușit să luăm o decizie. Aici vorbim de reduceri de cheltuieli, nu vorbim de reduceri salariale, fiindcă cu asta nu sunt nici eu de acord, în condițiile în care puterea de cumpărare oricum e mai mică, fiindcă inflația a fost destul de mare. Dar o decizie trebuie luată. Noi întârziem cu bugetul, venim cu legea bugetului abia în ianuarie”, a mai declarat Kelemen Hunor, pentru Digi24.