Turcia se confruntă cu un uriaș scandal de , vizați fiind patronul și managerul general al unui grup industrial din domeniul industriei de apărare. În acest caz este în derulare o .

Cuprins:

Acuzații de spionaj militar la Ankara

Ce activități derulează grupul Assan

Acuzații de spionaj militar la Ankara

Autoritățile judiciare din au dispus arestarea celor doi, proprietarul şi a managerul general ai grupului Assan. Acesta este un conglomerat de firme ce activează atât în domeniul construcţiilor cît și a industriei de apărare. Este vorba despre o anchetă cu acuzații de spionaj militar după cum a anunțat Parchetul din Istanbul, al cărui comunicat a fost preluat de Reuters.

Procurorii susțin că cei doi bărbați, identificaţi drept proprietarul companiei, Emin Oner, şi managerul general, Gurcan Okumus, au fost arestaţi. Ei au fost acuzați de spionaj militar şi de apartenenţă la reţeaua fondată de clericul Fethullah Gulen, care a trăit în exil în SUA. Gulen, care a murit în 20 octombrie anul trecut, a fost acuzat de Recep Tayyp Erdogan de orchestrarea un ei tentative de lovitură de stat din iulie 2016.

Poliția și procurorii au efectuat mai multe percheziții la locuinţele şi la birourilor celor doi. Un număr de zece companii din cadrul grupului Assan au fost plasate sub administrare fiduciară.

„Ancheta continuă în multiple direcţii”, a menţionat Parchetul din Istanbul.

Savunma sanayi şirketi ASSAN Group’un sahibi Emin Öner ve şirketin genel müdürü Gürcan Okumuş hakkında ‘FETÖ’ye üye olma’ ve ‘askeri casusluk’ suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Şirket bünyesindeki 10 kuruma, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı. — Aktüeltürk (@aktuelturk)

Ce activități derulează grupul Assan

Grupul Assan a fost fondat în 1989 și operează în mai multe domenii, de la industria apărării, la construcţii, logistică şi energie. În ultimii ani grupul și-a extins activitatea în producţia de obuze de artilerie şi de componente de drone.

Gurcan Okumus este un fost şef al TUBITAK SAGE, un institut de cercetări în domeniul apărării. Această instituție dezvoltă muniţii şi sisteme de rachete.