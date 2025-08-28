B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Scandal de spionaj în Turcia. Patronul unui important grup industrial pus sub acuzare

Adrian Teampău
28 aug. 2025, 09:59
Scandal de spionaj în Turcia. Patronul unui important grup industrial pus sub acuzare
Foto: Hepta - DPA Images / Kay Nietfeld

Turcia se confruntă cu un uriaș scandal de spionaj militar, vizați fiind patronul și managerul general al unui grup industrial din domeniul industriei de apărare. În acest caz este în derulare o anchetă penală.

Cuprins:

  • Acuzații de spionaj militar la Ankara
  • Ce activități derulează grupul Assan

Acuzații de spionaj militar la Ankara

Autoritățile judiciare din Turcia au dispus arestarea celor doi, proprietarul şi a managerul general ai grupului Assan. Acesta este un conglomerat de firme ce activează atât în domeniul construcţiilor cît și a industriei de apărare. Este vorba despre o anchetă cu acuzații de spionaj militar după cum a anunțat Parchetul din Istanbul, al cărui comunicat a fost preluat de Reuters.

Procurorii susțin că cei doi bărbați, identificaţi drept proprietarul companiei, Emin Oner, şi managerul general, Gurcan Okumus, au fost arestaţi. Ei au fost acuzați de spionaj militar şi de apartenenţă la reţeaua fondată de clericul Fethullah Gulen, care a trăit în exil în SUA. Gulen, care a murit în 20 octombrie anul trecut, a fost acuzat de Recep Tayyp Erdogan de orchestrarea un ei tentative de lovitură de stat din iulie 2016.

Poliția și procurorii au efectuat mai multe percheziții la locuinţele şi la birourilor celor doi. Un număr de zece companii din cadrul grupului Assan au fost plasate sub administrare fiduciară.

„Ancheta continuă în multiple direcţii”, a menţionat Parchetul din Istanbul.

Ce activități derulează grupul Assan

Grupul Assan a fost fondat în 1989 și operează în mai multe domenii, de la industria apărării, la construcţii, logistică şi energie. În ultimii ani grupul și-a extins activitatea în producţia de obuze de artilerie şi de componente de drone.

Gurcan Okumus este un fost şef al TUBITAK SAGE, un institut de cercetări în domeniul apărării. Această instituție dezvoltă muniţii şi sisteme de rachete.

