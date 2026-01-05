Scandal la Spitalul Județean Constanța. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vorbit în emisiunea Talk B1, moderată de Irina Petraru, despre situația tensionată de la Spitalul Județean Constanța, unde peste 70% dintre medicii din anumite secții beneficiază de scutiri de gardă pe motive medicale.

Oficialul a atras atenția că un asemenea procent ridicat ridică serioase semne de întrebare și indică o problemă care depășește cadrul normal al funcționării unui spital public.

Scandal la Spitalul Județean Constanța. Ce măsuri a luat Ministerul Sănătății

În urma informațiilor apărute, ministrul a anunțat că a semnat ordinul de trimitere a al Ministerului Sănătății la unitatea medicală din Constanța. Scopul verificărilor este reevaluarea tuturor documentelor medicale care au stat la baza scutirilor de gardă.

În cazul în care se va constata că aceste scutiri au fost acordate în mod fraudulos, raportul va fi transmis Parchetului General, dar și Colegiului Medicilor, pentru eventuale sancțiuni disciplinare.

De ce consideră ministrul că sistemul actual de gărzi este depășit

Alexandru Rogobete susține că problema de la Constanța scoate la iveală deficiențe mai vechi ale sistemului de gărzi din spitalele publice din România. Potrivit ministrului, mecanismul actual este învechit, inechitabil și generează tensiuni în rândul personalului medical.

Printre principalele probleme identificate se numără:

plata gărzilor raportată la un venit stabilit în 2017;

diferențe majore între rezidenți, cei din anii 1 și 2 nefiind plătiți;

lipsa diferențierii între spitalele de urgență și cele orășenești;

un sistem de calcul complicat și greu de aplicat.

Scandal la Spitalul Județean Constanța. Ce reformă propune Ministerul Sănătății pentru gărzile medicale

Ministrul spune că refuză soluțiile de moment și anunță o reformă structurală, care ar urma să fie implementată în prima parte a anului. Printre măsurile propuse se află:

împărțirea gărzilor în trei categorii: la domiciliu, de monitorizare și de urgență;

introducerea gărzilor de 12 ore în spitalele de urgență, după modelul deja aplicat în UPU;

stabilirea unei plăți fixe pentru gărzi, în funcție de gradul spitalului și specializare;

introducerea unui cuantum progresiv, astfel încât medicii care efectuează mai multe gărzi să fie mai bine remunerați.

Ce a declarat ministrul Sănătății despre situația de la Constanța

„Problematica gărzilor a fost abordată de mine încă de anul trecut, când am spus că actualul mecanism de funcționare a gărzilor și inclusiv de plată a lor este unul învechit, care adună de ani de zile o serie de inechități și el clar trebuie schimbat la 180 de grade pentru că altfel nu are cum să funcționeze în continuare.

Aș împărți discuția, dacă îmi permiteți, în două componente. Odată, vizavi de Constanța, unde am urmărit și eu cu atenție încă de sâmbătă seară declarațiile doamnei manager și mi-a sărit în ochi acea cifră mare, de peste 70% din medici pentru anumite secții care au scutire de gărzi pe motive medicale.

Sigur că în orice colectiv există persoane cu anumite patologii care au scutire de gardă. Este absolut normal, respectăm acest lucru, dar ca într-o secție, 70% sau peste 70% din personalul medical să aibă scutire de gardă, e clar că lucrurile acolo au degenerat și acesta este motivul pentru care chiar astăzi am semnat ordinul de ministru pentru realizarea Corpului de control al Ministerului Sănătății la Spitalul Județean Constanța și am solicitat inclusiv reevaluarea tuturor acestor documente medicale care au dus la scutirea gărzilor pentru a vedea realitatea și pentru a înțelege exact, atât din punct de vedere administrativ, cât și medical ce s-a întâmplat acolo și vă asigur că dacă acele scutiri de gardă pe cauze medicale au fost eliberate într-un mod fraudulos, raportul Corpului de Control va ajunge la Parchetul General fără nicio discuție.”, a declarat Alexandru Rogobete la Talk B1.

Scandal la Spitalul Județean Constanța. Ce inechități există în ceea ce privește plata gărzilor

„Acum, asta este doar pentru Constanța, unde este o problemă care, mă rog, este ieșită din cadrul normal, ca să-i spun așa. Problema gărzilor, în schimb, rămâne una pe care o cunoaștem, care se discută de ani de zile, dar pentru care, din păcate, nu s-a prea făcut nimic concret și corect, până la urmă, pentru a rezolva această situație.

Am spus că modul actual de funcționare al gărzilor este unul care atrage o serie de inechități și care fac ca lucrurile să nu fie funcționale. Și vă dau doar două, trei exemple ca să se înțeleagă foarte clar, de fapt, de ce am ajuns în această situație.

În primul rând că, astăzi, garda este plătită ca procent dintr-un venit calculat la anul 2017. Deci este prima inechitate, în primul rând. E cam 1.000 de lei brut în funcție de specialitate, în funcție de weekend sau zile din timpul săptămânii.

Rezidenții sunt plătiți de la anul 3 în sus sunt plătiți pentru gărz. Anul 1 și 2 nu este plătit. Asta e o inechitate, și e una foarte mare.

A doua este că nu se ține cont de categoria spitalului. Plătim la fel gărzile, indiferent că vorbim de un spital de urgență, indiferent că vorbim de un spital orășenesc. Nu se ține cont de aproape nimic. Este o plată printr-un mecanism foarte complicat de calculat, care atrage o serie de probleme.”, a mai adăugat Rogobete.

Ce soluții are ministrul Sănătății pentru a rezolva problema gărzilor

„Și atunci am venit cu următoarele soluții și propuneri care sunt lucrate încă de anul trecut, din octombrie-noiembrie, și eu am convingerea că în prima parte a acestui an vom rezolva această problemă, și anume, să împărțim gărzile în trei categorii: Gardă la domiciliu, gardă de monitorizare și gardă de urgență, pentru început, în spitalele de urgență, acolo unde se poate, unde numărul de pacienți este mare, unde resursa umană este într-un număr mai mare, să realizăm gărzi de 12 ore, așa cum se întâmplă și în multe țări europene, și să știți că și în România practica gărzilor de 12 ore este una care se întâmplă în unitățile de primiri urgențe, de exemplu, de ani de zile. Acolo, medicii fac gărzi de 12 ore și mecanismul este testat, funcționează, îmi doresc acum să-l extindem și pe alte specialități unde se pretează acest lucru.

Și o altă propunere pe care o am pe masă și care este în lucru și în discuție, sigur, cu sindicatele, cu societățile profesionale, cu profesioniștii din sănătate, ar fi tarifarea găzilor în sumă fixă. Deci, practic, să nu mai fie un procent, ci să fie un cuantum fix care să țină cont de gradul spitalului, care să țină cont de specializare, care să țină cont de mai mulți indicatori și care să aibă un cuantum progresiv.„, a explicat ministrul Sănătății.

Scandal la Spitalul Județean Constanța. Cum ar urma să fie plătite gărzile

„Și aici vă dau un exemplu. Dacă faci, de exemplu, o gardă, primești o sumă. Dacă faci două gărzi, primești o sumă mai mare pe gardă. Dacă faci trei gărzi, primești o sumă și mai mare pe gardă, astfel încât să putem să cuantificăm efortul muncii, pe de o parte, pe de altă parte, să stimulăm gărzile în sistemul public și să terminăm cu aceste inechități care vin după noi de ani de zile și care nu se vor rezolva niciodată decât dacă atacăm problema structural, de fond și venim într-adevăr cu o reformă care să schimbe această situație.”, a mai adăugat Rogobete.

Ce nu i se pare etic ministrului Sănătății

Rogobete consideră că este inacceptabil ca medicii să fie scutiți de gărzi în spitalul public din cauza unor afecțiuni (ex: lombosciatică), dar să poată desfășura activitate intensă în clinici private sau cabinete proprii.

„Revenind puțin la Constanța, ce mi se pare mie neetic, dar, sigur, nu vreau să mă antepronunț în totalitate, deși am o serie de informații deja. Nu mi se pare corect ca doar în spitalul public să suferi de lombosciatică, dar la spitalul privat sau în cabinetul propriu să poți să faci gărzi și să poți să stai ore în șir fără nicio problemă”, a conchis ministrul Sănătății.