Acasa » Politică » Nicușor Dan: „Îmi doresc o schimbare graduală în România. Nu e momentul pentru revoluții și destabilizare". Ce a spus despre contextul internațional actual

Nicușor Dan: „Îmi doresc o schimbare graduală în România. Nu e momentul pentru revoluții și destabilizare”. Ce a spus despre contextul internațional actual

Ana Maria
06 ian. 2026, 15:55
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. De ce o schimbare graduală
  2. Nicușor Dan își dorește o schimbare graduală în România. Cum vede stabilitatea guvernării
  3. Unde se află președintele Nicușor Dan, marți
  4. De ce nu are România o aeronavă prezidențială

Președintele Nicușor Dan a făcut câteva declarații marți, în timpul unui zbor spre Paris, unde va participa la reuniunea Coaliției de Voință. În dialogul cu jurnaliștii care îl însoțeau, Dan a subliniat că își dorește „o schimbare graduală în România”, insistând că „nu e momentul pentru revoluții și destabilizare”, mai ales în actualul context internațional complicat.

De ce o schimbare graduală

Întrebat de ce pune accent pe o schimbare treptată, președintele a explicat:

Suntem într-un context internațional dificil și nu e momentul pentru revoluții și destabilizare în România. Și atunci, încet, încet”, a spus președintele României, potrivit G4Media. Această abordare reflectă nevoia de stabilitate și echilibru în fața provocărilor globale.

Nicușor Dan își dorește o schimbare graduală în România. Cum vede stabilitatea guvernării

În ceea ce privește perspectivele pentru anul 2026, Nicușor Dan și-a exprimat optimismul privind coaliția de guvernare.

Categoric, da”, a răspuns ferm președintele României atunci când a fost întrebat dacă se bazează pe stabilitatea alianței politice.

Președintele Nicușor Dan subliniază importanța unei abordări echilibrate în gestionarea schimbărilor politice și sociale din România. El avertizează că graba poate duce la instabilitate și tensiuni interne, afectând negativ imaginea țării pe plan extern. În plus, președintele pledează pentru colaborare și responsabilitate în cadrul coaliției guvernamentale, considerând că doar prin unitate România poate depăși provocările economice și geopolitice actuale.

Unde se află președintele Nicușor Dan, marți

Președintele României se află la Paris pentru a participa la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai „Coaliției de Voință”. Aceasta este o întâlnire importantă în agenda diplomatică a anului, iar Nicușor Dan a ales să călătorească cu un avion militar, pe traseu preluând modelul comunicării directe cu presa, asemănător celui practicat de Donald Trump.

De ce nu are România o aeronavă prezidențială

Despre mijloacele de deplasare, președintele a explicat că situația economică a țării nu permite achiziționarea unei aeronave dedicate pentru președinție. Astfel, pentru călătoriile externe mai lungi, Administrația Prezidențială va opta pentru închirierea unui avion, soluție considerată mai eficientă și responsabilă financiar.

