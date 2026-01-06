Scandal politic la Unitatea de Primiri Urgențe a unde prefectul județului Argeș este acuzat că a profitat de funcție pentru a facilita intrarea peste rând a unei persoane. Incidentul reclamat s-a petrecut luni, 5 ianuarie,

Membrii organizației PNL Argeș, cer prefectului local, Ioana Făcăleață, colegă de de coaliție, din PSD. Politicienii peneliști o acuză de abuz în funcție, comportament inadecvat și inducerea în eroare a opiniei publice. Un scandal politic care s-a petrecut după o vizită la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Pitești.

Mai mulți pacienți au susținut că prefectul Ioana Făcăleață ar fi intervenit pentru o persoană să intre peste rând la un consult medical. Incidentul a ajuns la urechile colegilor de coaliție, de la PNL, care au luat foc. Aceștia au dat un comunicat de presă în care au cerut plecarea Ioanei Făcăleață din funcție. Mai mult, au acuzat-o că s-ar fi folosit de funcție invocând un control care, din punct de vedere legal nu a existat.

„Prefecta Ioana Făcăleaţă trebuie să plece din funcţie pentru că a minţit public, invocând un pretins control care nu a existat; pentru că a invocat atribuţii pe care nu le are, inducând în eroare cetăţenii; pentru că a compromis grav funcţia de prefect, care presupune echilibru, legalitate şi respect; pentru că şi-a bătut joc de cetăţeni, sărind peste rând şi folosindu-se de funcţie pentru privilegii; pentru că a manifestat un comportament agresiv şi arogant, incompatibil cu statutul de reprezentant al Guvernului în teritoriu”, se arată în comunicat.

Un prefect, spun cei din PNL, nu este deasupra legii sau a cetățenilor și că funcția publică nu poate fi transformată într-un instrument de presiune. Ei consideră că oamenii ar trebui protejați, iar nu umiliți de politicieni.

Ce acuzații aduce PNL Argeș

continuă acuzațiile din acest scandal politic acuzâd- o pe Ioana Făcăleață că și-ar fi depășit atribuțiile. Ei spun că prefectul nu are Acompetențe pentru a desfășura controale de unul singur în instituțiile publice.

„Prefectul nu poate efectua controale de unul singur şi nu are atribuţii directe de control asupra instituţiilor. Orice control se dispune exclusiv prin ordin de prefect, prin care se constituie o comisie mixtă, formată din instituţiile competente (DSP, DSVSA, ISU etc.). Nu există temei legal pentru ca prefectul să se deplaseze singur în control, după bunul plac. Invocarea unui astfel de control reprezintă o minciună şi o gravă dezinformare”, mai transmite PNL Argeș.

Drept urmare, consideră că singura ieșire onorabilă din această situație ar fi o demisie.

„Funcţia publică nu este un instrument de intimidare sau abuz. Oamenii aflaţi la Urgenţe trebuie protejaţi, nu umiliţi. Demisia Ioanei Făcăleaţă este singura soluţie onorabilă”, spun autorii comunicatului Argeș.

Ce spun pacienții despre acest scandal politic

Incidentul la care se face referire, s-ar fi petrecut luni seara, în jurul orei 23.00, conform publicației Adevărul, care citează martorii aflați la UPU. Tot acest scandal politic a fost declanșat după ce prefectul ar fi intrat la Urgențe împreună cu un pacient, peste rând.

„Aceasta a sărit peste toţi oamenii care erau la coadă şi a intrat în compartimentul Urgenţe. Noi toţi eram nişte proşti care plătim doar taxe, ea avea funcţie. Normal că toţi ne-am revoltat. Când a auzit că este scandal pe hol, a ieşit să se certe cu noi, cu pacienţii. Ca ultima mahalagioaică. Nu cred că un prefect cu funcţie aşa mare într-un judeţ trebuie să se comporte cum se comportă Şoşoacă. Toţi i-am reproşat că a sărit peste rând, că s-a băgat în faţă folosindu-şi funcţia publică şi că nu se face aşa ceva mai ales că erau unii acolo şi de 8 ore”, a relatat martorul citat de publicație.

Potrivit sursei citate, prefectul s-a justificat spunând că se află în control, lucru despre care spune că nu ar fi adeărat. Martorul spune că Ioana Făcăleață ar fi devenit agresivă cu unul dintre pacienți care a refuzat să se conformeze. Mai mult, a început să țipe în interiorul spitalului și a chemat poliția ca să-i pună la punct pe cetățenii revoltați.

„A izbucnit un întreg scandal pentru că ne-a cerut să ieşim afară şi a venit şi paza de la spital. Apoi a pus mâna pe un domn care era mai vocal, l-a apucat de guler şi împreună cu cei de la pază l-au dat afară. Scandalul a continuat pe hol cu noi toţi. Când o doamnă a spus că va chema televiziunea, prefecta a început să urle arogant că ce facem noi. De parcă e buricul pământului. Şi ca circul să fie complet, ne-a arătat că în ţara asta cei cu funcţii sunt privilegiaţi. Tot ea a sunat şi a chemat poliţia şi ne-a ameninţat pe toţi că ne arată ea. Este inacceptabil aşa ceva. Nu se poate aşa nesimţire din partea unui om cu funcţie care e plătit din banii noştri”, a mai spus martorul.

Ioana Făcăleață se declară victima unor „agitați”

Ioana Făcăleață respinge făcute la adresa ei, în acest scandal politic. Ea insistă că prezența la spital a avut drept scop verificarea situației din UPU. Mai mult, spune că ar fi primit sesizări chiar de la unii pacienți. Prefectul de Argeș pretinde că ar fi fost victimă unor persoane pe care le descrie ca fiind agitate.

„Am primit sesizări de la cetăţeni privind timpul mare de aşteptare la UPU, motiv pentru care am fost aseară să verific care este situaţia. Sala de aşteptare era foarte aglomerată, iar în UPU erau doar doi medici, dintre care unul se afla în plină procedură de resuscitare a unui pacient, iar celălalt se ocupa de o altă urgenţă. Am discutat cu personalul medical şi cu managerul spitalului despre fluxul de la Urgenţe şi despre măsurile care pot fi luate. În continuare, personalul medical de la UPU este insuficient, în ciuda eforturilor conducerii de a angaja noi urgentişti. În plus, Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti preia toate urgenţele grave din judeţul Argeş, dar şi din alte judeţe”, a precizat prefectul.

Ioana Făcăleață afirmă că tensiunile au apărut după ce s-a întors pe holul unde așteptau pacienții. Ea dă vina pe pacienții care așteptau la coadă pe care îi învinuiește că ar fi provocat incidentul. Aceasta fără să-și găsească vreo responsabilitate. Mai Mult