Deputatul Claudiu Năsui deființează ceea ce premierul Ilie Bolojan și numesc măsuri de reformă. În realitate, susține acesta, odată ce au fost majorate taxele și impozitele, politicienii nu mai au nici un interes să reformeze statul român, așa cum promiteau înainte de alegeri.

Deputatul Claudiu Năsui, despre majorarea taxelor și impozitelor

Majorarea taxelor și au drept scop plasarea poverii recuperării pe umerii populației. Într-o intervenție la B1 TV, deputatul Claudiu Năsui face acuzații grave la adresa premierului Ilie Bolojan și a echipei sale de guvernare. Potrivit spuselor sale, măsurile de austeritate adoptate de acesta nu fac decât să ducă la sărăcirea simplilor cetățeni și, totodată, să asigure supraviețuirea rețelelor clientelare de partid conectate la banii publici.

„În primul rând ar trebui spus că lucrurile acestea nu sunt un fapt al naturii ci o alegere politică. Sărăcirea populației, lupta împotriva puterii de cumpărare, cum vreți să-i spuneți, este o alegere politică. Clasa politică a trebuit, anul trecut, să reducă deficitul… Toată lumea a fost de acord. Întrebarea care se punea a fost cum să se facă. Puteau să o facă prin reducerea cheltuielilor sau prin creșterea taxelor, care înseamnă forțarea populației să-și reducă cheltuielile”, a explicat Claudiu Năsui.

Potrivit spuselor sale, Ilie Bolojan și echipa sa au ales cea de-a doua variantă, plasând povara deficitului direct pe umerii cetățenilor. Aceștia au fost puși să plătească direct pentru recuperarea deficitului. Totodată, deputatul USR, consideră că prin majorarea taxelor și impozitelor pentru popuație, Ilie Bolojan și partidele ajunse la guvernare și-au încălcat angajamentele asumate în timpul campaniei electorale.

„Ei au ales a doua variantă. Eu am fost un critic al acestor măsuri și am vorbit de nenumărate ori despre acest lucru, deoarece în campania electorală au promis foarte clar că nu vom crește taxe. Eu am crezut în acest lucru. Cred că aceasta era și soluția, să nu crească taxele. Din păcate, aici a fost o greșeală foarte mare a guvernului Bolojan – greșeală pe care nu o va plăti el, chiar dacă spune că este un premier de sacrificiu, nu este nici un sacrificiu al lui, ci a populației – să crească taxele”, a mai spus deputatul.

Consecințele creșterii taxelor pentru populație

Claudiu Năsui a mai declarat că, prin creșterea taxelor, populația, deja sărăcită și nemulțumită de , PNL – PSD, a avut de suferit și mai mult. Astfel, majorarea taxelor a avut doar efecte negative. Pe de-o parte a crescut electoratul partidelor extremiste, de tip AUR, pe de altă parte, instituțiile statului nu au mai avut motive să se reformeze.

„După ce au crescut taxele, nu doar că au chinuit populația, nu doar că a scăzut puterea de cumpărare și a sărăcit un electorat nemulțumit care oricum vota în proporție de 40% AUR, aducând lucrurile și din perspectivă politică în zonă extremă, dar a lăsat ca și statul să nu se reformeze”, a relatat Năsui.

Deputatul USR a dat exemplu din spațiul public unde instituții precum cele din sistemul judecătoresc sau cele precum ANCOM, considerate sinecuri politice, au refuzat să-și mai reducă din cheltuieli. Aceasta deoarece deficitul s-a redus doar ca urmare a impozitării la limita suportabilității a populației.

„Odată ce au venit bani în plus, vedem din partea unor instituții, că este vorba despre magistratură, că este CSM, că este CCR, ANCOM sau altcineva, nimeni nu mai dorește să-și scadă cheltuielile. Pentru că au crescut deja taxele, deficitul se reduce, de ce să-și mai scadă și ei cheltuielile și să nu rămână cu privilegiile. Și asta este un lucru foarte rău”, a mai afirmat deputatul USR.

Românii suportă printre cele mai mari taxe din Europa

Deputatul USR nu este de acord cu cei care susțin majorarea taxelor și impozitelor locale motivând că acestea ar fi printre cele mai scăzute din Europa. Claudiu Năsui a declarat că, pe aceeași logică, guvernul Bolojan ar trebui să reducă impozitele pe muncă, între cele mai mari din statele UE. Dar nu face acest lucru pentru că nu are interes decât să crească impozitarea pentru a recupera deficitul exclusiv pe spatele cetățenilor.

„Auzeam, zilele trecute, politicieni care spuneau că taxele pe proprietate în România sunt printre cele mai mici și de aia a trebuit să le creștem. Bun, dar atunci ar trebui să uităm pe toate taxele. Pentru că, ce să vezi, cele pe proprietate sunt mai mici, dar cele pe muncă sunt cele mai mari din Uniunea Europeană care nu este cunoscută pentru taxele mici. Deci haideți să reducem din acelea”, a mai declarat Năsui.

Chiar și așa, deși sunt printre cele mai mari din Europa, taxele pe muncă vor crește din nou, în vară, odată cu majorarea salariului minim. Va fi o formă de impozitare mascată, prin reducerea sumei pentru care se aplicau deduceri fiscale, de la 300 la 200 de lei.

„Dar, Guvernul nu a spus creștem taxele pe proprietate dar le scădem pe cele pentru muncă. A spus doar „le creștem”. Ba mai mult, vor crește și cele pe muncă, de la jumătatea anului. Era o facilitate fiscală de 300 de lei la salariul minim care se reduce la 200 de lei. Deci cresc și taxele pe muncă. Și toate acestea au fost o alegere politică, iar acest lucru este trist. Practic, România și-a făcut-o cu propria mână. Sărăcirea și subminarea puterii de cumpărare a fost făcută cu mâna politică”, a completat deputatul USR.

Claudiu Năsui nu crede în intențiile echipei Bolojan

Deputatul USR nu crede că Ilie Bolojan și echipa lui mai au vreun interes să adopte măsuri reale de reformă a statului. Dimpotrivă, crede Claudiu Năsui, pe măsură ce timpul trece, actualul guvern va adopta tot mai puține măsuri de reformă. Aceasta pentru că nu mai există presiunea care să determine o schimbare. Plasarea resposabilității recuperării deficitului pe umerii populației a redus presiunea pe guvernați.

„Nici nu se vor mai face reforme pentru că nu mai sunt motive. Odată ce au crescut taxele și impozitele nu mai este nici o presiune, nu mai este cuțitul la os. Momentul în care guvernul putea să facă reformele a fost la început. Or, Ilie Bolojan a ales să crească taxele cu puterea pe care a avut-o la început. Iar acum nu se va mai putea să facă acest lucru. Cu cât trece mai mult timp, cu atât vor lua mai puține măsuri de reformă”, a subliniat Năsui.

Deputatul USR a explicat că premierul Bolojan, dar și ceilalți membri ai coaliției de guvernare au greșit acceptând majorarea taxelor. Odată ce presiunea a scăzut pe sistem, nimeni nu a mai dorit să ia măsuri de eficientizare și reducere a cheltuielilor.

„De ce au crescut taxele? Pentru că nu au vrut să scadă cheltuielile. Iar aici este o greșeală mare a domnului Bolojan, dar și a celorlalți membri ai coaliției, inclusiv din USR care au acceptat să crească taxele doar în baza unor promisiuni de reducere a cheltuielilor, pentru undeva în viitor: «las că vedem noi cum facem cu cheltuielile». Or, toată lumea știa foarte bine că dacă crești taxele scazi presiunea pe sistem și nu se vor mai face reduceri de cheltuieli”, a explicat Năsui.

Guvernul protejează rețelele clientelare

Deputatul Năsui a concluzionat arătând că la nivelul guvernului nu există voință și interes pentru a reduce cheltuielile publice, în special cele cu bunuri și servicii. Interesul politicienilor este, dimpotrivă, de a proteja rețelele clientelare de partid conectate la fondurile publice, iar nu eficientizarea și reducerea risipei.

Mai mult, deputatul USR sugerează că majorarea taxelor a avut drept scop alimentarea cu bani publici a firmelor de partid, contractateprin programele de tip PNDL sau „Anghel Saligny”. În acest sens a dat ca exemplu decizia lui Ilie Bolojan de a scoate bani din fondul de rezervă bugetară pentru a finanța aceste firme clientelare.

„Alternativa era să taie cheltuielile, iar acest lucru ar fi afectat grupurile de interese apropiate de ei. De ce credeți că Guvernul Bolojan, la rectificare a dat încă 2,5 miliarde de lei, în plus, la Ministerul Dezvoltării? De acolo sunt alocați banii prin PNDL și prin Anghel Saligny. Pentru că acolo sunt firmele de partid. De la acestea nu au tăiat nici un ban, dimpotrivă le-a alocat bani suplimentari pe motiv că «au facturat». Ce dacă s-a facturat? Dacă nu mai sunt bani, nu sunt bani. Așa puteau să factureze și luna de pe cer. Ce făceam acum? majoram TVA la 30% pentru că s-a facturat? Evident că nu”

a acceptat facturi la decontare pentru „Anghel Saligny”, în acest an, fără să aibă banii în buget. Bugetul, în valoare de 10 miliarde de lei, pentru acest program guvernamental s-a epuizat din luna august.

Chiar Ilie Bolojan a recunoscut că a majorat taxele și impozitele locale ca alternativă la finanțările guvernamentale. Practic, românii vor plăti direct, în locul guvernului, pentru investițiile derulate prin programele guvernamentale.

Lipsa voinței politice mascată de propaganda guvernamentală

Deputatul Claudiu Năsui are o concluzie amară pentru ceea ce se petrece pe scena politică. Guvernul Bolojan nu are voința politică de a reforma statul. Și maschează acest lucru apelând la propagandă. Multe dintre măsurile de austeritate sunt prezentate, de propagandiștii și influencerii guvernamentali drept reformatoare, deși nu au legătură cu reformele.

O reformă reală, consideră deputatul Năsui presupune schimbarea unor mecanisme care să ducă la eficientizarea funcționării sistemului public. Nici măcar tăierea cheltuielilor nu poate fi considerată o reformă.

„Toate scuzele acestea maschează o lipsă de dorință politică de a face reformă. Aceasta a fost mascată de guvernul Bolojan, în mare parte, prin propagandă. Vedem foarte bine că mulți oameni și foarte mulți influenceri îl tot ridică în slăvi, vorbind despre reforme. Ce reforme? Nu este nici o reformă, nu s-a făcut nici o reformă. Nici măcar tăierile de cheltuieli, dacă s-ar face, nu ar fi cu adevărat o reformă. Trebuie schimbate niște sistem ca să putem vorbi despre reformă”, a concluzionat Năsui.