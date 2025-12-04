Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului, le-a transmis oamenilor că-i înțelege perfect, empatizează cu ei și depune toate eforturile pentru ca problema să fie rezolvată, iar „cei responsabili nu se vor putea ascunde în spatele unor și vor fi sancțiuni aplicate în baza unor date obiective”. Buzoianu a mai afirmat că ia în calcul desființarea operatorului de apă ESZ Prahova.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Cine e vinovat de criza apei?

Întrebată cine se se face vinovat pentru criza apei din Prahova, Diana Buzoianu a răspuns: „Adevărul e clar din legislația care există și din atribuțiile care există până acum. E o discuție obiectivă, cred eu. Sunt niște autorități la nivel local care aveau obligația de a informa, de a anunța anumite riscuri, de a se pregăti pentru acele riscuri. Administrația Bazinală Buzău – Ialomița și operatorul de apă ESZ nu au luat măsurile necesare pentru un risc de oprire a alimentării cu apă și nici nu au comunicat acest risc mai departe, deși spun amândouă autoritățile că știau că va crește turbiditatea”.

Ministra a precizat apoi că vor fi luate decizii în funcție de verificările efectuate de Corpul de Control.

Diana Buzoianu a insistat apoi că Ministerul Mediului a fost asigurat că nu există risc ca oamenii să rămână fără apă, deci ministerul nu poate fi vinovat deoarece nu cunoștea informațiile, fiind indus în eroare de autoritățile locale.

Buzoianu ia în calcul desființarea ESZ, operatorul de apă din Prahova

„Sunt documente începând din octombrie care atestă că autoritățile locale au luat la cunoștință că va crește turbiditatea, adică apa nu va mai fi la fel de clară când se vor face aceste lucrări, și în niciunul dintre aceste documente care atestă că turbiditatea va crește nu e menționat – pentru că nicio autoritate din local nu a menționat asta – că asta ar însemna că există și un risc ca populația să rămână fără apă. Aceste riscuri trebuiau să fie tratate special de autoritățile din local, că ele pot spune ce echipamente au pe teren, câți oameni sunt acolo, ce rezerve de apă au… Ele trebuie să facă analiza de risc, că ele au informațiile.

Din analizele pe care le-am cerut expres, să spună dacă au acest risc, mereu răspunsul a fost că nu există o posibilitate ca oamenii să rămână fără apă. De aici rezultă o problemă uriașă de comunicare, care a existat la nivel local și apoi s-a dus către celelalte autorități.

ESZ, la acest moment, înțeleg că nu dă documentele Corpului de Control. Această fugă nu o să ducă nicăieri. Oamenii au nevoie de răspunsuri și le vor acum, nu peste o lună. De asta se muncește la foc continuu, inclusiv pentru a se aduce apă acolo și pentru a vedea cum s-a ajuns în acest punct”, a mai declarat ministra Mediului.

Potrivit acesteia, Consiliul de Administrație al companiei e cel care decide dacă dă afară directorul sau îl păstrează, „dar greșeli sistemice, continue au fost făcute, asta e clar. Din punct de vedere al Ministerului Mediului, noi vom lua în considerare inclusiv posibilitatea de a desființa această companie, că ea în mod real crește prețurile oamenilor din local al apei și în situații de criză sau de prevenire a crizei n-au fost capabili nici măcar să informeze”.