Președintele Nicușor Dan a făcut o serie de declarații la finalul reuniunii Coaliţiei de Voință care a avut loc la Paris. a prezentat principalele concluzii ale întrevederii.

Președintele Nicușor Dan, declarații la Paris

Șeful statului a participat marţi la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai „Coaliţiei de Voinţă” ( ), care s-a desfășurat la Paris. Coaliția de Voință, care cuprinde statele care și-au propus să ajute Ucraina să facă față . La reuniunea din capitala Franței a fost adoptat un document care are în vedere garanțiile de securitate ce vor fi acordate Kievului după încheierea păcii.

„Nu va mai fi situaţia care a fost odată cu începerea războiului, acum patru ani. Pe de o parte, s-a adoptat un document public al tuturor statelor care participă la această «Coaliţie de Voinţă». În urma unei munci pe care au făcut-o echipele tehnice, şefi de stat major, consilieri de securitate şi aşa mai departe, s-a definit un document militar, care nu este public, ce prevede în concret cum vor fi exercitate aceste garanţii de securitate, care sunt responsabilităţile pe care fiecare dintre participanţii la această Coaliţie şi le asumă şi cine coordonează pe fiecare din elementele de garanţie”, a declarat Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a explicat că acest document prevede cum vor fi exercitate garanţiile de securitate pentru Kiev, cum vor fi împărţite sarcinile şi cine coordonează implementarea lor. În acest context, el a reiterat că România nu va trimite trupe în Ucraina. El a subliniat că Statele Unite vor fi implicate în aceste garanții de securitate.

„Foarte important că Statele Unite sunt parte din aceste garanții de securitate, o dovadă că există un parteneriat transatlantic și un mesaj de unitate și de descurajare în fața Rusiei”, a explicat Nicușor Dan la conferința de presă pe care a susținut-o la finalul discuțiilor.

România nu trimite trupe în Ucraina

Întrebat de jurnaliști în ce va consta contribuția României, președintele Nicușor Dan a amintit că mandatul reprezentantului statului român a fost stabilit în urmă cu doi ani. În acest context, el a precizat că România și-a asumat să asigure și pregătire pentru militarii ucraineni, precum și să participe la programe comune de înarmare.

Șeful statului a subliniat că țara noastră nu va trimite în Ucraina, ca parte a forței multinaționale ce se conturează. Totodată, a subliniat că documentul adoptat la Paris va fi votat în Parlament.

„În primul rând, coaliția asta știți că funcționează de doi ani și președinții României au avut un mandat pe care și l-au luat, deci ceea ce știți că România și-a asumat cam același lucru este, adică nu trupe în Ucraina. Suport logistic, pregătire pentru militari ucraineni în România sau în alte țări, în colaborare cu armatele din respectivele țări, participare la programe comune de înarmare. Și, pentru ca documentul de azi să nu fie o simplă declarație de intenție, pentru fiecare din țări, aceste angajamente vor fi trecute prin parlamente”, a mai spus Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan, precizări despre garanțiile de securitate

Șeful statului a comentat, la solicitarea jurnaliștilor, în ce vor consta garanțiile de securitate ce vor fi acordate Ucrainei. Președintele Nicușor Dan a explicat că mecanismul de acordare a garanțiilor de securitate va fi împărțit pe patru paliere.

„Este împărțit pe mai multe paliere. Este împărțit pe patru piloni, echiparea corespunzătoare a armatei ucrainene, pentru fiecare dintre aer – apă-terestru. Există un mecanism de răspuns. Pentru fiecare din acești patru piloni există o națiune lider, care coordonează eforturile tuturor celorlalte țări care s-au angajat să facă asta. Pe partea de maritim știți că România împreună cu Turcia și Bulgaria face o deminare în apele Mării Negre și va continua să facă asta, această activitate va fi extinsă și va fi parte din acest pilon naval”, a explicat Nicușor Dan.

Președintele a precizat că va exista un mecanism de răspuns, dacă se va produce o nouă agresiune în Ucraina. Acest mecanism va funcționa pe mai multe paliere.

„Pe de altă parte, există un mecanism de răspuns, în care, în linii mari, în primele 24 de ore va fi Ucraina; în 48 de ore vor răspunde forțele europene sau ale coaliției de voință; în 72 de ore va fi un răspuns al Statelor Unite. Cam de tipul acesta este structurat”, a arătat Nicușor Dan.