Se destramă monarhia după moartea reginei Elisabeta a II-a? Statele care cer schimbarea regimului

Moartea reginei Elisabeta a II-a este un moment de cotitură pentru viitorul monarhiei. Țările în care suverana britanică a fost șef de stat pentru mai mult de 70 de ani privesc schimbarea de pe tron ca pe o oportunitate pentru a renunța la monarhie.

Premierul statului insular Antigua şi Barbuda, Gaston Browne, a declarat că, în acest context, va organiza un referendum pentru trecerea la republică. Prim-ministrul statului din insulele Caraibe a semnat documentul prin care recunoaște autoritatea regelui Charles al III-lea, dar ia în considerarea trecerea la republică în următorii 3 ani.

„Acesta nu este un act de ostilitate sau rezultatul unor neînțelegeri între Antigua şi Barbuda şi monarhie, ci pasul final menit să încheie cercul independenţei, pentru a ne asigura că suntem o naţiune cu adevărat suverană”, a explicat sâmbătă premierul la postul ITV.

Antigua and Barbuda to hold republic referendum within three years, says PM

— The Guardian (@guardian)