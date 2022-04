Sebastian Burduja, despre pachetul de măsuri: Ne-am străduit să dăm economiei o gură de oxigen. Vorbim de o gamă largă de instrumente (VIDEO)

Coaliția de guvernare s-a străduit să dea o gură de oxigen economiei prin care a fost anunțat luni seară de liderii partidelor de guvernământ, a spus deputatul PNL Sebastian Burduja, marți, la Știrile B1 TV prezentate de Luiza Cergan.

Întrebat dacă pachetul de măsuri acoperă și creșterea inflației, liberalul a explicat: „Inflația este țintită în principal de politicile monetare și ați văzut că Banca centrală, Banca Națională a României, a reacționat și crește rata dobânzii de referință. Ceea ce noi ne-am străduit prin acest pachet să facem este să dăm o gură de oxigen economiei, din punct de vedere al mediului privat, al IMM-urilor românești, al zonei de agricultură, unde ne dorim o procesare pentru o valoare adăugată în economia produselor care ies de acolo, și al românilor, în special al celor vulnerabili, românii cu venituri fixe pentru care bineînțeles că inflația înseamnă de fapt reducerea veniturilor fixe, deci sărăcie”.

„Vorbim de o gamă largă de instrumente – pe de o parte, pentru IMM-uri, vorbim de 300 de milioane de euro cu finanțări de până la 400.000 de euro per firmă pentru firmele cu cheltuieli de peste 15% la utilități, vorbim de 200 de milioane de euro pentru stimularea investițiilor greenfield, investiții de la zero, investiții în producția românească, vorbim de susținerea sectorului de transport, acolo unde firmele sigur că au dificultăți mai mari pentru că au crescut costurile la carburant. Vorbim – și foarte, foarte important, și probabil ca prioritate zero – de deblocarea acestei situații cu contractele publice, unde firmele care au câștigat efectiv nu mai pot să livreze proiectele de investiții la prețurile care erau, la costurile care erau la momentul atribuirii, și atunci trebuie intervenit pentru a ajusta prețurile acestor contracte, pentru a debloca marile proiecte de infrastructură”, a mai spus Sebastian Burduja.

