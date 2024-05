Sebastian Burduja: Gabriela Firea a fost un eșec. Nicușor Dan a fost un nou eșec. Nu am nimic cu ei, ci cu ce au făcut pentru București. Sunt singurul candidat care a prezentat o viziune pe termen lung (VIDEO)

Sebastian Burduja, candidatul PNL la Primăria Municipiului București, a vorbit despre contracandidații săi, vineri, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin, și a spus că el este singurul competitor „care a prezentat o viziune pe termen lung a Capitalei”.

Sebastian Burduja (PNL), pe B1 TV: Gabriela Firea a fost un eșec. Nicușor Dan a fost un nou eșec

Liberalul a criticat activitatea contracandidaților săi din cursa pentru Primăria Capitalei, fostul primar general Gabriela Firea și actualul titular al funcției, Nicușor Dan.

„Gabriela Firea a fost un eșec, de aceea am schimbat-o în 2020 inclusiv cu sprijinul Partidului Național Liberal. Domnul Nicușor Dan, din păcate, a fost un nou eșec. Nu am nimic cu dânsul, nici cu dânsa, nici cu domnul Piedone. Am cu ce au făcut pentru București. Dacă noi în 2024 vorbim de lipsa căldurii și a apei calde, este o problemă, pe care trebuie să o deconteze cei care au avut puterea de a schimba lucrurile și n-au făcut-o”, a declarat Sebastian Burduja.

Sebastian Burduja: Sunt singurul candidat care a prezentat o viziune pe termen lung a Capitalei

„Eu cred că sunt singurul candidat care a prezentat o viziune pe termen lung a Capitalei, de la deblocarea traficului și mutarea traficului cât mai mult în subteran, așa cum e normal într-un oraș modern, european, zone pietonale extinse, Centrul Vechi, Cartierul Evreiesc, Cartierul Armenesc, pietonalizate, chiar aici, în zona noastră, strada Eforie, Calea Victoriei, bulevardul Elisabeta și splai. Toate lucrurile astea, evident, nu se pot face de azi pe mâine. Eu am vorbit de Bucureștiul – port la Dunăre, sigur, e un proiect care trebuie făcut, principial vorbind, pentru că ai conectivitate pe apă, formă de transport ieftină, ai protecție împotriva inundațiilor pentru o zonă foarte largă din afara Bucureștiului, dar, sigur, de influență și pentru Capitală”, a spus candidatul PNL.

„Toate aceste lucruri sunt de fapt parte, cred eu, fișa postului unui candidat, să vină și să spune, «domne`, eu văd orașul dezvoltându-se așa în următorii 10, 15, 20 de ani», un plan, un plan pentru București. Aș vrea să îl văd și de la ceilalți candidați. Altminteri, vom rămâne în continuare la panseluțe, la lucruri mici, dar viața, fundamental vorbind, a bucureștenilor nu se va schimba în bine”, a adăugat Sebastian Burduja.