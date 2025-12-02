B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Sectorul 3 și povestea celor 76.912 apartamente reabilitate: cum a luat naștere cel mai mare program de eficiență energetică din România

Sectorul 3 și povestea celor 76.912 apartamente reabilitate: cum a luat naștere cel mai mare program de eficiență energetică din România

B1.ro
02 dec. 2025, 14:49
Sectorul 3 și povestea celor 76.912 apartamente reabilitate: cum a luat naștere cel mai mare program de eficiență energetică din România

În urmă cu cincisprezece ani, în Sectorul 3 a început un proces care, la acel moment, părea doar o ambiție administrativă: reabilitarea termică, bloc cu bloc, a unui cartier întreg. Nu era clar cât va dura, câte fonduri vor putea fi atrase sau câte proiecte vor putea fi duse la capăt simultan. Astăzi, povestea acestui proces se vede pe fațadele a peste 1.000 blocuri și în confortul a 76.912 apartamente modernizate energetic.

Sectorul 3 a reușit să construiască, în timp, un mecanism administrativ care lucrează continuu, de la primul program POR 2007–2013 până la cele mai noi finanțări prin PRBI și PNRR. Nu este doar o cifră, ci o transformare vizibilă în fiecare cartier: costuri mai mici la întreținere, blocuri calde iarna și răcoroase vara, fațade curate, ferestre noi, un oraș care respiră mai bine.

Primii pași: POR 2007–2013

 

Această etapă inițială a funcționat ca o școală administrativă. Au fost implementate 15 proiecte, reabilitate 261 de blocuri și modernizate peste 22.000 de apartamente. A fost momentul în care Sectorul 3 a învățat să gestioneze simultan proceduri, șantiere, avize, licitații – o experiență care avea să devină fundamentul pentru următorul deceniu.

Marele salt: POR 2014–2020

A urmat cea mai puternică perioadă de investiții din toată România: 77 de proiecte, 634 de blocuri, 46.219 apartamente. Sectorul 3 a devenit, oficial, administrația cu cel mai extins și eficient program de reabilitare termică din țară. Volumele de fonduri absorbite au depășit toate așteptările, iar ritmul de lucru a devenit constant – an după an, șantierele s-au extins în toate cartierele.

Noua generație de proiecte: PRBI 2021–2027

Cu noile standarde europene, programul a intrat într-o etapă modernă: accent pe performanța energetică ridicată, materiale inovatoare și tehnologii inteligente. Sunt deja depuse 22 de proiecte care includ 86 de blocuri și aproape 7.000 de apartamente.

PNRR – renovare energetică și siguranță structurală

Pentru prima dată, reabilitarea termică s-a combinat cu consolidarea seismică. Cele 26 de blocuri și 1.222 de apartamente incluse în acest program marchează o abordare integrată – mai multă siguranță, mai mult confort, mai puțin consum energetic.

O investiție totală de 2,78 miliarde lei

Împreună, toate programele însumează o investiție impresionantă: 2,78 miliarde lei (aproximativ 566 milioane euro). Dar adevărata valoare nu este doar financiară, ci socială. Zeci de mii de familii plătesc astăzi facturi mai mici, trăiesc în locuințe eficiente energetic și beneficiază de un confort pe care multe zone urbane din România încă nu l-au atins.

Un oraș care s-a schimbat din temelii

Privind retrospectiv, reabilitarea termică din Sectorul 3 nu este doar o serie de proiecte tehnice, ci o poveste despre perseverență administrativă. Despre cum, an de an, fără întrerupere, un program local a devenit un model european. Despre blocuri care arătau obosite și care astăzi au fațade curate, despre costuri care s-au redus considerabil și despre un aer mai curat într-un oraș sufocat de trafic și poluare.

Sectorul 3 rămâne singura administrație urbană din România care a reușit o intervenție la o asemenea scară – și continuă să o facă. Pentru că povestea reabilitării termice nu se încheie aici; este, mai degrabă, un proces în evoluție, un angajament pe termen lung pentru un oraș mai eficient, mai sănătos și mai confortabil pentru toți locuitorii săi.

Tags:
Citește și...
De ce e Kelemen Hunor supărat pe coaliție: „De trei luni nu suntem în stare să luăm o decizie. E inacceptabil!”
Politică
De ce e Kelemen Hunor supărat pe coaliție: „De trei luni nu suntem în stare să luăm o decizie. E inacceptabil!”
Răsturnare de situație. Gigi Becali, alături de Călin Georgescu: „Eu o să încerc să fac să se salveze”. Ce anunț a făcut patronul FCSB
Politică
Răsturnare de situație. Gigi Becali, alături de Călin Georgescu: „Eu o să încerc să fac să se salveze”. Ce anunț a făcut patronul FCSB
Ilie Bolojan, așteptat cu un nou protest în Parlament. Angajații Parlamentului amenință cu greva generală (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan, așteptat cu un nou protest în Parlament. Angajații Parlamentului amenință cu greva generală (VIDEO)
Lovitură dură pentru Anca Alexandrescu de la bucureșteni. Sondajul care o dărâmă pe suveranistă
Politică
Lovitură dură pentru Anca Alexandrescu de la bucureșteni. Sondajul care o dărâmă pe suveranistă
Călin Georgescu are tot mai mulți bodyguarzi. Cât costă oamenii care îl păzesc pe suveranist la băile de mulțime
Politică
Călin Georgescu are tot mai mulți bodyguarzi. Cât costă oamenii care îl păzesc pe suveranist la băile de mulțime
Gigi Becali pariază pe Nicușor Dan: „Va mai lua un mandat”. De ce crede latifundiarul din Pipera că Nicușor e bun
Politică
Gigi Becali pariază pe Nicușor Dan: „Va mai lua un mandat”. De ce crede latifundiarul din Pipera că Nicușor e bun
Șaorma în școli sau un Grand Prix de Formula 1. Cele mai bizare promisiuni ale candidaților la Primăria Capitalei
Politică
Șaorma în școli sau un Grand Prix de Formula 1. Cele mai bizare promisiuni ale candidaților la Primăria Capitalei
Călin Georgescu îndeamnă, din nou, la boicotarea alegerilor din Capitală. Se dezice de orice candidat (VIDEO)
Politică
Călin Georgescu îndeamnă, din nou, la boicotarea alegerilor din Capitală. Se dezice de orice candidat (VIDEO)
Un val de susținere pentru Ciprian Ciucu în zona de centru-dreapta: decizia lui Vlad Gheorghe accelerează mobilizarea împotriva extremismului
Politică
Un val de susținere pentru Ciprian Ciucu în zona de centru-dreapta: decizia lui Vlad Gheorghe accelerează mobilizarea împotriva extremismului
Cum stau candidații pentru București la casele de pariuri. Cine conduce pe cea mai mare platformă de pariuri
Politică
Cum stau candidații pentru București la casele de pariuri. Cine conduce pe cea mai mare platformă de pariuri
Catalin Drula
Ultima oră
16:12 - MaDonna Maria, spitalul premiat la nivel național. Evoluția unei instituții medicale și viziunea liderului care a dus-o în topul performanței din România
15:59 - De ce e Kelemen Hunor supărat pe coaliție: „De trei luni nu suntem în stare să luăm o decizie. E inacceptabil!”
15:48 - Procurorii s-au mișcat repede. Marius Isăilă, omul cu șpaga de un milion de euro pentru Moșteanu, a fost trimis în judecată
15:39 - Suspiciuni de corupție la cel mai înalt nivel: Federica Mogherini, fosta șefă a diplomației UE, reținută. Ce acuzații i se aduc
15:38 - „Ce scârbos!” De ce s-a ales Meghan Markle cu porecla „Salmonella Sussex” (VIDEO)
15:07 - A fost oprită centrala electrică Petrom de la Brazi, care asigură 10% din energia României. Care e motivul
15:07 - Răsturnare de situație. Gigi Becali, alături de Călin Georgescu: „Eu o să încerc să fac să se salveze”. Ce anunț a făcut patronul FCSB
14:58 - Scene șocante într-un magazin de lux: un bărbat a înghițit o bijuterie. Cum și-a motivat acesta fapta
14:41 - Paula Seling a mărturisit când L-a simțit aproape pe Dumnezeu: „S-a întâmplat recent, când puteam să mor”
14:33 - Ilie Bolojan, așteptat cu un nou protest în Parlament. Angajații Parlamentului amenință cu greva generală (VIDEO)