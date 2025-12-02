Sectorul 3 și povestea celor 76.912 apartamente reabilitate: cum a luat naștere cel mai mare program de eficiență energetică din România

În urmă cu cincisprezece ani, în Sectorul 3 a început un proces care, la acel moment, părea doar o ambiție administrativă: reabilitarea termică, bloc cu bloc, a unui cartier întreg. Nu era clar cât va dura, câte fonduri vor putea fi atrase sau câte proiecte vor putea fi duse la capăt simultan. Astăzi, povestea acestui proces se vede pe fațadele a peste 1.000 blocuri și în confortul a 76.912 apartamente modernizate energetic.

Sectorul 3 a reușit să construiască, în timp, un mecanism administrativ care lucrează continuu, de la primul program POR 2007–2013 până la cele mai noi finanțări prin PRBI și PNRR. Nu este doar o cifră, ci o transformare vizibilă în fiecare cartier: costuri mai mici la întreținere, blocuri calde iarna și răcoroase vara, fațade curate, ferestre noi, un oraș care respiră mai bine.

Primii pași: POR 2007–2013

Această etapă inițială a funcționat ca o școală administrativă. Au fost implementate 15 proiecte, reabilitate 261 de blocuri și modernizate peste 22.000 de apartamente. A fost momentul în care Sectorul 3 a învățat să gestioneze simultan proceduri, șantiere, avize, licitații – o experiență care avea să devină fundamentul pentru următorul deceniu.

Marele salt: POR 2014–2020

A urmat cea mai puternică perioadă de investiții din toată România: 77 de proiecte, 634 de blocuri, 46.219 apartamente. Sectorul 3 a devenit, oficial, administrația cu cel mai extins și eficient program de reabilitare termică din țară. Volumele de fonduri absorbite au depășit toate așteptările, iar ritmul de lucru a devenit constant – an după an, șantierele s-au extins în toate cartierele.

Noua generație de proiecte: PRBI 2021–2027

Cu noile standarde europene, programul a intrat într-o etapă modernă: accent pe performanța energetică ridicată, materiale inovatoare și tehnologii inteligente. Sunt deja depuse 22 de proiecte care includ 86 de blocuri și aproape 7.000 de apartamente.

PNRR – renovare energetică și siguranță structurală

Pentru prima dată, reabilitarea termică s-a combinat cu consolidarea seismică. Cele 26 de blocuri și 1.222 de apartamente incluse în acest program marchează o abordare integrată – mai multă siguranță, mai mult confort, mai puțin consum energetic.

O investiție totală de 2,78 miliarde lei

Împreună, toate programele însumează o investiție impresionantă: 2,78 miliarde lei (aproximativ 566 milioane euro). Dar adevărata valoare nu este doar financiară, ci socială. Zeci de mii de familii plătesc astăzi facturi mai mici, trăiesc în locuințe eficiente energetic și beneficiază de un confort pe care multe zone urbane din România încă nu l-au atins.

Un oraș care s-a schimbat din temelii

Privind retrospectiv, reabilitarea termică din Sectorul 3 nu este doar o serie de proiecte tehnice, ci o poveste despre perseverență administrativă. Despre cum, an de an, fără întrerupere, un program local a devenit un model european. Despre blocuri care arătau obosite și care astăzi au fațade curate, despre costuri care s-au redus considerabil și despre un aer mai curat într-un oraș sufocat de trafic și poluare.

Sectorul 3 rămâne singura administrație urbană din România care a reușit o intervenție la o asemenea scară – și continuă să o facă. Pentru că povestea reabilitării termice nu se încheie aici; este, mai degrabă, un proces în evoluție, un angajament pe termen lung pentru un oraș mai eficient, mai sănătos și mai confortabil pentru toți locuitorii săi.