EXCLUSIV: Primarul PNL din Cavnic, mesaj dur pentru Bolojan. „Sunt niște cămătari. Ne-au luat banii, noaptea ca hoții” (VIDEO)

Adrian A
15 ian. 2026, 13:40
Cuprins
  1. Ce spune primarul din Cavnic despre măsurile lui Ilie Bolojan
  2. Impozite cât jumătate din pensie
  3. Bolojan a luat țara pe persoană fizică

Primarul din Cavnic are mesaje grele pentru Ilie Bolojan. Membru PNL, Vladimir Petruț îi reproșează premierului și șefului său de partid că își bate joc de oamenii din teritoriu.

Ce spune primarul din Cavnic despre măsurile lui Ilie Bolojan

Vladimir Petruț, primar PNL în Cavnic de 10 ani, se revoltă împotriva măsurilor luate de Bolojan. Edilul acuză că Guvernul i-a luat banii din buget, i-a blocat conturile și acum mai cere alte măsuri.

„Nemulțumirile mele sunt cele ale tuturor primarilor din România. Ceea ce se face, se face fără cap. fără a fi gândit. Nu putem să facem totul în grabă. Trebuie să discutăm, să găsim soluții. Să vii tu să iei banii din bugetele locale, fără să dai nicio explicație. Finanțele să ia banii. Cămătarii luau banii pe vremuri. Niciodată Guvernul nu lua banii, ci dădea.

Am ajuns să ne ia banii, să ne blocheze proiecte cu finanțare, să pierdem proiecte. Am ajuns să dăm oameni afară, după ce i-am pregătit. În orașele mici greu se găsesc oameni profesioniști. Guvernul ar trebui să facă verificări, să găsească primarii care nu își fac treaba, să găsească primăriile care nu dau randament. Nu poți să ne pui pe toți în aceeași găleată, să vii să ne jignești toată ziua pe toți.

Sunt niște aberații fără precedent. Eu am făcut o reducere de personal în decembrie. Am dat 14 angajați afară și am redus salariile până la 40%. Tu vii acum să îmi spui să mai tai 10%. Eu am făcut asta în decembrie.

Ne-au luat bani din buget. Mi-au luat în decembrie 156.000 de lei din buget. Bani cu care trebuia să plătesc contribuțiile. Pe urmă au venit să blocheze conturile că nu mi-am plătit contribuțiile. Tu îmi iei banii noaptea ca hoții și apoi vii și îmi blochezi conturile.”, a declarat Vladimir Petruț, în exclusivitate pe B1 TV.

Impozite cât jumătate din pensie

Primarul din Cavnic spune că și impozitele sunt peste ce pot oamenii plăti. Și a dat chiar exemplul mamei sale.

„Aceste impozite sunt negândite. De exemplu, nu dau alt exemplu. Mama mea a muncit 40 de ani și are pensie de 1.700 de lei. Acum are un impozit de 750 de lei pentru un apartament de 52 de metri pătrați. A venit plângând la mine și m-a întrebat de unde să dea banii ăștia.

Săracii oameni sunt jupuiți, acum. Eu nu am pomenit în atâția ani de când sunt primar să merg între oameni și să fiu huiduit și înjurat.”, a declarat Vladimir Petruț.

Bolojan a luat țara pe persoană fizică

„Ilie Bolojan nu răspunde, nu vorbește cu nimeni. Nu să sfătuiește cu nimeni din PNL. Toate sunt decizii pe persoană fizică, nu discută cu niciunul, nu bagă în seamă pe nimeni. Am vorbit și cu alți primari din PNL. Toți mi-au răspuns la fel: nu vrea să vorbească cu noi, ia decizii de capul lui și nu ne ascultă.”, spune primarul din Cavnic.

Declarațiile vin după ce Vladimir Petruț i-a mai transmis un mesaj premierului Ilie Bolojan în care l-a acuzat că pune viața oamenilor în pericol.

„Ilie Bolojan, a nins în Cavnic peste un metru. Ne-ai redus cotele defalcate cu 40%. Cum asigur eu deszăpezire la acești oameni dacă tu mi-ai luat banii? Uită-te cât este zăpada de mare. Are 1,1 metri. Utilajele simple nu mai fac față. 

Ce să le răspund la oameni: au dreptul la viață sau nu? Te întreb eu pe tine: acești oameni au dreptul la viață? Te rog să ne spui, Ilie Bolojan!”, a transmis edilul.

