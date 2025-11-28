Ședință extraordinară de Guvern. Executivul s-a reunit vineri, de la ora 15.00, într-o ședință extraordinară decisivă pentru reforma pensiilor magistraților, după ce proiectul a primit avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Deși avizul CSM este obligatoriu, acesta are doar caracter consultativ, ceea ce permite continuarea procedurii chiar și în cazul unui aviz negativ, situație înregistrată joi.

Ședință extraordinară de Guvern. Ce a declarat premierul privind proiectul de lege

În debutul ședinței extraordinare, premierul Bolojan a subliniat importanța măsurilor ce urmează să fie adoptate:

„Vă mulțumesc că sunteți la această ședință extraordinară. Avem câteva puncte importante pe ordinea de zi. Unul se referă la proiectul de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților și celelalte sunt legate de rectificarea de buget și de rectificarea bugetului asigurărilor sociale anul acesta.

Proiectul de lege privind pensiile magistraților este justificat de trei aspecte. Pe de o parte, de aspectul de accesare al fondurilor europene, de o minimă justiție socială prin corectarea unor nedreptăți, o pensionare prea rapidă și o pensie cât ultimul salariu, și, de asemenea, pentru a pune sistemul de pensii pe baze sustenabile în anii următori, în așa fel încât anii de contribuție la sistem să fie de natură a asigura sustenabilitatea sistemului de pensii.

Elementele de bază al acestui proiect sunt legate de stabilirea pensiei la un maxim de 70% din ultimul salariu net, creșterea vechimii în muncă de la 25 de ani, cât este acum, la 35 de ani și, de asemenea, creșterea vârstei de pensionare de la 48-50 de ani, cât este astăzi, la 65 de ani, într-o perioadă de tranziție de aproximativ 15 ani.

Vom demara astăzi procedura de angajare a răspunderii Guvernului. Și așa cum v-am spus ieri, estimarea este că, cel mai probabil, marți, în data de 2, vom trece la finalizarea acestei proceduri prin prezentarea în Parlament, după ce vom primi eventualele amendamente de la parlamentari”, a spus Bolojan.

Care sunt pașii următori în procedura legislativă

După adoptarea proiectului în , documentul va fi transmis Parlamentului pentru declanșarea procedurii de angajare a răspunderii. Toți parlamentarii, indiferent de partid, vor putea depune amendamente. Ulterior, Executivul va reveni cu o nouă ședință în care va decide dacă acceptă sau nu aceste modificări, potrivit .

Când își va angaja Guvernul răspunderea

Marți, 2 decembrie, Guvernul este programat să își angajeze răspunderea în Parlament pe reforma pensiilor magistraților, un demers accelerat și crucial înainte de finalul anului. În urma acestui moment, opoziția poate iniția o moțiune de cenzură.

De asemenea, proiectul poate fi contestat la Curtea Constituțională. Astfel, reforma rămâne un subiect intens dezbătut, cu impact major asupra sistemului judiciar și a echilibrului politic.