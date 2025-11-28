B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Decizia luată de Guvernul Bolojan privind pensiile magistraților: „Proiectul de lege este justificat de trei aspecte. Vom demara azi procedura de angajare a răspunderii Guvernului” (VIDEO)

Decizia luată de Guvernul Bolojan privind pensiile magistraților: „Proiectul de lege este justificat de trei aspecte. Vom demara azi procedura de angajare a răspunderii Guvernului” (VIDEO)

Ana Maria
28 nov. 2025, 15:26
Decizia luată de Guvernul Bolojan privind pensiile magistraților: „Proiectul de lege este justificat de trei aspecte. Vom demara azi procedura de angajare a răspunderii Guvernului (VIDEO)
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ședință extraordinară de Guvern. Ce a declarat premierul privind proiectul de lege
  2. Care sunt pașii următori în procedura legislativă
  3. Când își va angaja Guvernul răspunderea

Ședință extraordinară de Guvern. Executivul s-a reunit vineri, de la ora 15.00, într-o ședință extraordinară decisivă pentru reforma pensiilor magistraților, după ce proiectul a primit avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Deși avizul CSM este obligatoriu, acesta are doar caracter consultativ, ceea ce permite continuarea procedurii chiar și în cazul unui aviz negativ, situație înregistrată joi.

Ședință extraordinară de Guvern. Ce a declarat premierul privind proiectul de lege

În debutul ședinței extraordinare, premierul Bolojan a subliniat importanța măsurilor ce urmează să fie adoptate:

„Vă mulțumesc că sunteți la această ședință extraordinară. Avem câteva puncte importante pe ordinea de zi. Unul se referă la proiectul de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților și celelalte sunt legate de rectificarea de buget și de rectificarea bugetului asigurărilor sociale anul acesta.

Proiectul de lege privind pensiile magistraților este justificat de trei aspecte. Pe de o parte, de aspectul de accesare al fondurilor europene, de o minimă justiție socială prin corectarea unor nedreptăți, o pensionare prea rapidă și o pensie cât ultimul salariu, și, de asemenea, pentru a pune sistemul de pensii pe baze sustenabile în anii următori, în așa fel încât anii de contribuție la sistem să fie de natură a asigura sustenabilitatea sistemului de pensii.

Elementele de bază al acestui proiect sunt legate de stabilirea pensiei la un maxim de 70% din ultimul salariu net, creșterea vechimii în muncă de la 25 de ani, cât este acum, la 35 de ani și, de asemenea, creșterea vârstei de pensionare de la 48-50 de ani, cât este astăzi, la 65 de ani, într-o perioadă de tranziție de aproximativ 15 ani.

Vom demara astăzi procedura de angajare a răspunderii Guvernului. Și așa cum v-am spus ieri, estimarea este că, cel mai probabil, marți, în data de 2, vom trece la finalizarea acestei proceduri prin prezentarea în Parlament, după ce vom primi eventualele amendamente de la parlamentari”, a spus Bolojan.

Care sunt pașii următori în procedura legislativă

După adoptarea proiectului în Guvern, documentul va fi transmis Parlamentului pentru declanșarea procedurii de angajare a răspunderii. Toți parlamentarii, indiferent de partid, vor putea depune amendamente. Ulterior, Executivul va reveni cu o nouă ședință în care va decide dacă acceptă sau nu aceste modificări, potrivit G4Media.

Când își va angaja Guvernul răspunderea

Marți, 2 decembrie, Guvernul este programat să își angajeze răspunderea în Parlament pe reforma pensiilor magistraților, un demers accelerat și crucial înainte de finalul anului. În urma acestui moment, opoziția poate iniția o moțiune de cenzură.

De asemenea, proiectul poate fi contestat la Curtea Constituțională. Astfel, reforma rămâne un subiect intens dezbătut, cu impact major asupra sistemului judiciar și a echilibrului politic.

Tags:
Citește și...
Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după demisia lui Ionuț Moșteanu. Ce mesaj a transmis premierul
Politică
Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după demisia lui Ionuț Moșteanu. Ce mesaj a transmis premierul
Reacția lui George Simion după demisia lui Ionuț Moșteanu: „Guvern incapabil!”
Politică
Reacția lui George Simion după demisia lui Ionuț Moșteanu: „Guvern incapabil!”
Moșteanu a plecat de la Ministerul Apărării. Radu Miruță e interimar. Care e următoarea propunere a USR-ului
Politică
Moșteanu a plecat de la Ministerul Apărării. Radu Miruță e interimar. Care e următoarea propunere a USR-ului
CTP, după ce Ionuț Moșteanu a plecat din Guvern: „Nu-și dă demisia, a fost demis” (VIDEO)
Politică
CTP, după ce Ionuț Moșteanu a plecat din Guvern: „Nu-și dă demisia, a fost demis” (VIDEO)
AUR conduce în sondaje în București. PSD e cel mai aproape de AUR. Cum arată cele mai recente cifre pentru USR și PNL
Politică
AUR conduce în sondaje în București. PSD e cel mai aproape de AUR. Cum arată cele mai recente cifre pentru USR și PNL
Un nou sondaj. Clasamentul se dă peste cap. Cine conduce în preferințele bucureștenilor
Politică
Un nou sondaj. Clasamentul se dă peste cap. Cine conduce în preferințele bucureștenilor
Ionuț Moșteanu a demisionat. Nu s-a putut apăra în scandalul diplomelor
Politică
Ionuț Moșteanu a demisionat. Nu s-a putut apăra în scandalul diplomelor
Un nou sondaj arată lupta strânsă de la vârful clasamentului. Cine sunt cei patru candidați care se bat pentru Primăria Capitalei
Politică
Un nou sondaj arată lupta strânsă de la vârful clasamentului. Cine sunt cei patru candidați care se bat pentru Primăria Capitalei
Ziua în care România poate pierde 800 de milioane de euro. Ce nu a făcut Guvernul
Politică
Ziua în care România poate pierde 800 de milioane de euro. Ce nu a făcut Guvernul
Cutremur în tabăra suveranistă. Șefa POT, dezvăluiri explozive despre Anca Alexandrescu: „Noi am știut. Acesta este unul dintre motive pentru care nu o susținem”
Politică
Cutremur în tabăra suveranistă. Șefa POT, dezvăluiri explozive despre Anca Alexandrescu: „Noi am știut. Acesta este unul dintre motive pentru care nu o susținem”
Catalin Drula
Ultima oră
16:05 - Florin Salam a gafat-o în direct! Manelistul nu știe în ce clasă este fiica sa, Rania (VIDEO)
15:50 - Studiu Deloitte: Instabilitatea politică și corupția, principalele griji ale tinerilor români în 2025. Pe primul loc rămâne costul vieții de zi cu zi rămâne
15:32 - Experți DENT ESTET 4 KIDS: Primele semne ale demineralizării dinților de lapte. Cauze și tratamente moderne
15:26 - MAI îi avertizează pe cetățeni! Dronele trebuie lăsate la sol în minivacanța de 1 Decembrie
15:09 - Cum va fi vremea pe 1 Decembrie, de Ziua Națională. Ce trebuie să știe cei care merg la parada militară
14:59 - Încrederea românilor în eficacitatea vaccinurilor revine în forță. Cifrele din 2025 arată o schimbare reală
14:54 - Mihaela Bilic: „Ține de foame și ajută la slăbit”. Despre ce aliment este vorba și ce alte beneficii aduce
14:38 - Viktor Orban s-a întâlnit cu Vladimir Putin la Kremlin. Ce au pus la cale cei doi (VIDEO)
14:36 - Ioan Neculaie, condamnat la 10 ani de închisoare. Ce acuzații i se aduc
14:26 - Curățenie de milioane! Cum a reușit o femeie să facă bani prin munca de menaj oferită gratuit