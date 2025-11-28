B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Ședință crucială pentru pensiile magistraților, în ziua în care expiră termenul PNRR. Care sunt scenariile

Ana Maria
28 nov. 2025, 08:33
Sursa foto: gov.ro
Cuprins
  1. Ce a decis CSM în privința proiectului
  2. Ce schimbări propune noul proiect de lege
  3. Ședință crucială pentru pensiile magistraților. Cum va continua procesul după ce proiectul va fi adoptat de către Guvern

Ședință crucială pentru pensiile magistraților. Vineri ar putea avea loc o ședință extraordinară pentru aprobarea proiectului privind pensiile magistraților, după transmiterea oficială a avizului emis de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Proiectul a generat dezbateri intense în sistemul judiciar, iar Executivul așteaptă forma finală a avizului pentru a putea trece la etapa următoare.

„Avizul CSM în privinţa pensiilor magistraţilor a fost emis, însă, din cele ce ştim până în acest moment, el va fi comunicat oficial Guvernului mâine (vineri – n.r.). Prin urmare, şedinţa extraordinară de guvern prin care să fie adoptat acest proiect şi pentru a porni, practic, întreaga procedură de angajare a răspunderii Guvernului nu poate avea loc fără acest aviz formalizat, emis deja, dar neformalizat. Prin urmare, cel mai probabil, şedinţa extraordinară de guvern va avea loc undeva în jurul prânzului, ora nu a fost precis stabilită. Până atunci va exista şi un aviz al Consiliului Legislativ în privinţa acestui proiect”, a explicat joi purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu.

Ce a decis CSM în privința proiectului

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii s-a reunit joi și a acordat aviz negativ proiectului de lege privind modificarea și completarea actelor normative referitoare la pensiile de serviciu. Chiar dacă avizul este consultativ, el reprezintă o etapă obligatorie în procedură.

Noul proiect fusese pus în transparență decizională săptămâna trecută, iar CSM avea la dispoziție 30 de zile pentru emiterea unei opinii.

Ce schimbări propune noul proiect de lege

Proiectul stabilește că pensia de serviciu pentru magistrați va fi de 55% din media indemnizațiilor brute din ultimii cinci ani, dar nu poate depăși 70% din ultima indemnizaţie netă.

Totodată, este prevăzută o perioadă de tranziție de 15 ani pentru atingerea vârstei de pensionare de 65 de ani, începând cu 1 ianuarie 2026.

Ședință crucială pentru pensiile magistraților. Cum va continua procesul după ce proiectul va fi adoptat de către Guvern

După adoptarea proiectului, actul normativ va merge în Parlament, unde va fi declanșată procedura de asumare a răspunderii.

„Partidele vor avea la dispoziţie un termen, care de obicei se stabileşte scurt, pentru depunerea de amendamente, executivul analizează ulterior dacă acceptă vreo propunere, iar în final premierul vine în plenul reunit al celor două Camere pentru asumarea răspunderii, şedinţă care, potrivit purtătoarei de cuvânt Ioana Dogioiu, ar putea avea loc pe 2 decembrie”, potrivit RRA.

Termenul limită stabilit prin PNRR este vineri, însă, autoritățile speră într-o flexibilitate din partea Uniunii Europene. Potrivit RRA, președintele Nicușor Dan a spus că UE a manifestat deschidere în negocieri și că se așteaptă la aceeași abordare și în acest caz.

