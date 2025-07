Ministrul Mediului a început demersurile pentru a-l demite pe directorul de la Apele Române: „Este un proces care este în derulare. Până luni, domnul Lucaci are dreptul de a se apăra” (VIDEO)

Ministrul Mediului, , a discutat în emisiunea Bună România, moderată de Răzvan Zamfir, pe B1 TV, despre demiterea directorului de la , Sorin Lucaci.

Buzoianu a subliniat că există un proces în derulare, iar Lucaci are dreptul de a-și prezenta apărarea înainte de a se lua o decizie finală.

„Este un proces care este în derulare”

Întrebată dacă l-a demis pe directorul de la Apele Române, Diana Buzoianu a răspuns:

“Trebuie un pic explicat. Este un proces care este în derulare. Există notele de constatare ale Corpului de control ale premierului. Până luni, domnul Lucaci are dreptul de a se apăra și trebuie să așteptăm să vedem exact care sunt apărările pe care le are.

După aceea, va fi dată imediat, probabil în zilele următoare, raportul Corpului de control și apoi va fi luată o decizie. Eu consider că, având în vedere responsabilitățile care au fost discutate și răsdiscutate în spațiul public, dar inclusiv informațiile din notele de constatare pe care le-am primit deja din partea Corpului de control, acolo există responsabilități partajate și pe Apele Române, și pe Salrom și pe Conversmin, ANRM. Sunt o grămadă de instituții care, din păcate, au așteptat să se întâmple un dezastru, deși știau că există o probabilitate și existau studii peste studii, care să arate că acolo există un risc. Există un risc mare să se întâmple ceea ce s-a întâmplat”.

Întrebată și dacă intenția de a-l schimba pe șeful de la Apele Române este exclusiv generată de dezastrul de la Salina Praid, Buzoianu a spus:

“Noi astăzi discutăm despre raportul și despre notele de constatare ale Corpului de control ale premierului. Sigur că va trebui să avem o analiză foarte serioasă pe toate autoritățile. Apele Române, de exemplu, este una dintre autorități. Noi suntem în procesul de renegociere pentru fondurile din PNRR și, de exemplu, Apele Române sunt una dintre instituțiile care au avut de gestionat proiecte serioase, bani serioși din PNRR și sunt într-un risc serios să piardă mare parte din acești bani, motiv pentru care da, va trebui să existe un audit acolo, dar nu doar acolo. Mai sunt și alte subordonate care se află în situații similare, poate din perspectiva altor proiecte.

Repet, este un proces în lucru, domnul Sorin Lucaci are un termen până luni”.

„Românii au dreptul să știe ce s-a întâmplat acolo”

Ministra Mediului a fost întrebată și dacă Lucaci deja nu mai e director la Apele Române, potrivit unor informații apărute în presă.

“Nu, nu, este. În primul rând, sunt niște erori, niște erate care au fost transmise, dar nu. Deci nu începând de astăzi. Domnul Lucaci are până luni să își dea observațiile pe notele de constatare realizate de Corpul de control al premierului. Urmează în zilele următoare, imediat să fie dată și o decizie, o concluzie finală pe raport și apoi imediat poate să fie luată o decizie în măsura în care se constată.

Cel mai probabil, săptămâna viitoare va exista și un raport al Corpului de control al premierului final, care să înglobeze și notele domnului Sorin Lucaci și da, atunci va trebui să fie.

Oricum, românii au dreptul să știe ce s-a întâmplat acolo și din absolut toate informațiile pe care noi le-am primit, aproape toată lumea știa. Riscul nu era unul care să fi zis că nu există, că era necunoscut. Noi am avut o infiltrație majoră în Salina Praid în februarie 2023. Deci lumea știa cu un an înainte, mai bine de un an înainte că există un risc de infiltrații majore și de inundații majore pentru că acolo se întâmplase acest lucru deja”.