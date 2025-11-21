B1 Inregistrari!
Prima reacție a senatoarei POT care a fost bătută cu ranga de o femeie: "Am fost atacată în plină stradă". Cum s-a întâmplat totul

Ana Maria
21 nov. 2025, 15:48
Sursa foto: Facebook / @Valentina Mariana Aldea
Cuprins
  1. Ce a spus Valentina Aldea
  2. Care este originea scandalului violent în care este implicată senatoarea
  3. Ce măsuri au luat autoritățile

Senatoarea Partidului Oamenilor Tradiționali (POT), Valentina Aldea, a povestit într-o postare pe Facebook că joi seară a trecut prin momente dramatice. Ea spune că a fost atacată violent cu o bară metalică de o femeie, chiar în parcarea în care și-a lăsat mașina. Parlamentara povestește că a fost lovită fără niciun motiv și că autoturismul i-a fost vandalizat.

Ce a spus Valentina Aldea

Senatoarea a transmis un mesaj dur pe Facebook, în care a spus:

„Violența nu trebuie să devină un act de normalitate socială, indiferent împotriva cui este îndreptată. Ieri am trăit unul din cele mai grele momente din viața mea. Am fost atacată în plină stradă, am fost lovită, iar mașina mi-a fost vandalizată. Da, sunt parlamentar, dar înainte de asta sunt un om ca toți oamenii. Din păcate, în ciuda faptului că am fost lovită fără motiv, doar pentru că o persoană cu un comportament profund dezechilibrat mă hărțuiește, acesta nu este un motiv să se scrie neadevăruri despre mine.

Vreau să menționez cât se poate de clar, nu am legătură cu această femeie și nu i-am lezat familia niciodată cu nimic. Rog presa să nu mai scrie neadevăruri, pentru că societatea are o responsabilitate uriașă în a preveni și a combate fenomenul violenței. Ce am pățit eu nu este subiect de bășcălie, am fost la poliție și am depus plângere, iar ulterior am fost la IML. Nu vă doresc niciodată să treceți prin ce am trecut eu ieri. Violența nu e un subiect de bășcălie, e un fenomen social grav cu care România se confruntă. Fac apel atât la presă, cât și la români să luptăm împreună împotriva violenței. Ieri am fost eu, mâine poți fi tu, mama, sora sau fiica ta. Trebuie să oprim orice fel de abuz și de violență în România, iar asta nu este de râs.”, a scris senatoarea pe Facebook.

Care este originea scandalului violent în care este implicată senatoarea

Conflictul ar fi pornit de la o problemă amoroasă. Se pare că senatoarea POT ar avea o relație amoroasă cu un om de afaceri aflat în proces de divorț, lucru care a declanșat reacția violentă a soției acestuia. Femeia a mers la apartamentul în care s-a mutat bărbatul după separare, însă, în fața blocului a găsit mașina Valentinei Aldea. Într-un acces de furie, a distrus autoturismul cu o rangă metalică, apoi a sunat la soțul ei.

Confruntarea dintre cele două femei a degenerat în bătăie, în fața blocului, sub privirile martorilor. Senatoarea a fost lovită cu rangă, dar a ripostat, iar cele două s-au luat la pumni și picioare.

Ce măsuri au luat autoritățile

După scandal, poliția a intervenit și a demarat o anchetă. Agresoarea a fost reținută pentru 24 de ore, fiind cercetată pentru lovire și distrugere. Totodată, senatoarei i-a fost emis un ordin de protecție pentru a-i asigura siguranța.

