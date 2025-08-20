Senatul se reuneşte miercuri, în sesiune extraordinară, pentru modificarea unor acte normative din domeniul pensiilor magistraţilor.

Cuprins

De ce se reunește Senatul în timpul vacanței parlamentare

Ce prevăd proiectele în dezbatere

Ce prevede proiectul Guvernului privind pensiile magistraților

De ce se reunește Senatul în timpul vacanței parlamentare

În plină vacanță parlamentară, senatorii se vor reuni miercuri, de la ora 12.00, pe ordinea de zi figurând două proiecte de lege care aprobă Ordonanţe de Urgenţă (OUG) ale Guvernului, dar și votul pe propunerii legislative ce modifică acte normative din domeniul pensiilor de serviciu.

Ce prevăd proiectele în dezbatere

Senatorii vor lua act de OUG 41/2025 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investiţiilor din PNRR şi din fonduri naţionale, respectiv OUG 40/2025 ce modifică o mai veche Ordonanță privind gospodărirea integrată a zonei costiere.

De asemenea, senatorii vor mai dezbate și supune la vot propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu.

Proiectul a fost deja votat de Camera Deputaţilor şi prevede creşterea treptată a vârstei de pensionare a magistraţilor până în 2045, până la 65 de ani. Acesta va trebui respins de Senat, ca în circuitul legislativ să ajungă proiectul privind pensiile magistraţilor iniţiat recent de Guvern. Comisia de Muncă se va reuni de la ora 10.00 pentru a da un raport, informează .

Ce prevede proiectul Guvernului privind pensiile magistraților

Amintim că, săptămâna aceasta, premierul Ilie Bolojan cu Procurorul General, Alex Florin Florenţa, pe tema proiectului de lege inițiat de Guvern privind pensiile magistraților.

Potrivit gândit de Guvern, judecătorii, procurorii, magistrații-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție și Curtea Constituțională, precum și personalul de specialitate juridică prevăzut de lege, se pot pensiona dacă:

au o vechime totală în muncă de cel puțin 35 de ani,

dintre care minimum 25 de ani au fost petrecuți în aceste funcții,

împlinesc vârsta standard de pensionare din sistemul public.

Cuantumul net al pensiei de serviciu nu poate depăși 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate.

Vârsta de pensionare prin adăugarea anuală a unei perioade de 1 an și 6 luni, până în 2036.