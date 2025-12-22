B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Senatul dezbate moțiunea AUR împotriva ministrului Cătălin Predoiu

Selen Osmanoglu
22 dec. 2025, 07:28
Cătălin Predoiu, președintele interimar al PNL și ministrul de Interne. Sursa foto: captură video - Partidul Naţional Liberal / Facebook
Cuprins
  1. Moțiunea și argumentele AUR
  2. Acuzatii privind MAI și „fugarii din țară”
  3. Abuzuri și intimidarea opoziției
  4. Un apel la Parlament

Plenul Senatului va vota luni, 22 decembrie, moțiunea simplă prin care AUR solicită evaluarea „responsabilității politice și morale” a ministrului de Interne, Cătălin Predoiu. Documentul a fost semnat de 42 de senatori din Opoziție, dintre care 28 AUR, 12 Pace-Întâi România și 2 neafiliați.

Moțiunea și argumentele AUR

Moțiunea AUR, intitulată „România are prea mult noroc pentru a mai avea nevoie de politicieni mediocri. Culpa morală și eșecul politic al ministrului Cătălin Marian Predoiu”, citează în prima parte fostul premier Petre Carp (1910-1912). Petrișor Peiu, liderul grupului senatorial al AUR, a depus documentul pe 17 decembrie, conform Agerpres.

„Obiectivul acestei moțiuni este foarte limpede: evaluarea responsabilității politice și morale a ministrului însuși. Într-un stat democratic, funcția publică nu este un privilegiu pe termen nelimitat, ci o răspundere. Iar atunci când această răspundere se traduce prin eșecuri repetate, intervenția Parlamentului devine obligatorie. Criza de încredere publică generată de prezența în fruntea statului a ministrului Predoiu impune o ruptură imediată de status quo”, se arată în textul moțiunii.

Acuzatii privind MAI și „fugarii din țară”

Senatorii semnatari susțin că Ministerul Afacerilor Interne este politizat, cu atribuții și competențe „suprapuse”, nu își respectă obligațiile internaționale și există „ingerințe directe” în concursurile pentru funcțiile de conducere. Ei spun că funcțiile ocupate de ministrul Predoiu reprezintă „12 ani de privilegii”.

„Longevitatea, în sine, nu este un păcat. În anumite contexte poate fi chiar o virtute. Nu și în cazul domnului Predoiu. Aici vorbim despre o acumulare de eșecuri, stângăcii și decizii greșite asumate conștient. Lista este mult prea lungă pentru a fi parcursă integral (…). Actualii guvernanți au reușit performanța de a scoate România din cursa pentru programul Visa Waiver, care ar fi permis cetățenilor români să călătorească în Statele Unite fără viză. Responsabilitatea principală pentru acest eșec răsunător revine Ministerului Afacerilor Interne, condus de Cătălin Predoiu. (…) Dar, poate, cel mai dureros rezultat al politicilor eronate ale MAI este succesiunea impresionantă de fugari, care găsesc aproape întotdeauna o portiță pentru a ieși din țară chiar înainte de pronunțarea condamnării definitive”, se mai arată în moțiune.

Abuzuri și intimidarea opoziției

Senatorii AUR acuză „practicile abuzive de intimidare a opoziției democratice, pe care poliția, coordonată politic de Cătălin Marian Predoiu, le-a pus în aplicare în preajma și în timpul fiecărui proces electoral”.

„Norocul nu este infinit. Mandatele lui Predoiu, din păcate, par să fie. Responsabilitatea ministerială și acțiunile structurilor subordonate ridică serioase semne de întrebare privind respectarea statului de drept”, se mai arată în document.

Un apel la Parlament

„Această moțiune simplă este un semnal clar, Parlamentul nu acceptă normalizarea abuzului, nu acceptă intimidarea cetățenilor și nu acceptă transformarea forțelor de ordine în instrumente politice. Norocul nu este infinit. Mandatele lui Predoiu, din păcate, par să fie. Vă chemăm să votați această moțiune nu din rațiuni politice, ci din respect pentru democrație, pentru statul de drept și pentru cetățenii care așteaptă de la noi curaj, nu tăcere. Votați această moțiune, altfel riscăm să rămânem fără noroc, dar cu Predoiu veșnic la butoane”, subliniază AUR.

