Simona Spătaru (USR), critici la adresa coaliției PSD-PNL: „Am cerut să ne spună de ce cheltuielile bugetare nu sunt și ele în lista celor ce trebuie reduse”

Senatoarea USR Simona Spătaru a criticat dur în emisiunea Actualitatea, cu Tudor Mușat, modul în care coaliția PSD-PNL vrea să facă economie la buget, prin tăierea a 200.000 de posturi neocupate. Aceasta a precizat că Guvernul nu a anunțat care sunt efectele mult trâmbițatei ordonanțe a austerității în privința economiei la buget:

„E o formă de creditare ascunsă, îi mută fiindcă tot îi au bugetați, când au nevoie de acești bani dar pe alte conturi, îi mută din contul posturi neocupate pe mașini, pe știu eu ce alte nevoi din acestea mai au. Pe de altă parte au asigurate și locurile șefilor, pentru că șefii în felul acesta au organigrama completă, să poată să fie șefi, altefel nu ar putea să fie șefi dacă nu ar avea suficiente scaune.

Neocupate, dar sunt toate scaunele acolo. Dacă mai aveam nevoie de încă o frântură de realitate sau cum arată România în bugetul statului sau în administrație, iată că apar tot timpul surprize, care să ne uimească, nu cu bucurie constatăm.

Mai ales că anul acesta am avut și această ordonanță a austerității, mult trâmbițată. Ați văzut după câteva luni deja vreo sumă, vreo dare de seamă, uitați, s-a economisit, că aveam o gaură la buget de 20-30 de miliarde anunțată la începutul anului. De atunci ne-au lăsat pe noi să dezbatem ce ar putea face ei pentru a-și aduce bani la buget. Un lucru total neonesc pentru că toți am spus și am cerut să ne spună de ce cheltuielile bugetare nu sunt și ele în lista celor ce trebuie reduse? De ce nu au început cu asta și nu dau o dare de seamă cu ce au început să reducă? Bugetarii sunt tot acolo”.