Simonis: Din păcate, suntem într-o situație complicată. Cei care ne-au înjurat în permanență în aceste luni, spunând că am distrus România, ne roagă acum să intrăm la guvernare împreună cu ei, să o salvăm, eventual (VIDEO)

, liderul PSD Timiș și președintele Consiliului Județean Timiș, a discutat în cadrul emisiunii Talk B1, moderată de Gabriela Mihai, despre situația complicată care există acum, în contextul formării unei coaliții de .

El a precizat că, deși PNL și USR cer PSD-ului să participe la guvernare, consideră că respectul și tratamentul adecvat sunt necesare, având în vedere că PSD a câștigat alegerile parlamentare. Simonis a spus că nu neapărat trebuie să fie un prim-ministru de la PSD, dar a subliniat că cel mai mare partid nu poate fi tratat „pe ușa din dos” și că deciziile trebuie să fie luate corect, în cadrul unei colaborări echitabile între toate partidele implicate.

„Suntem în punctul în care e foarte complicat să faci o coaliție de guvernare când ți se spune așa”

Simonis a fost întrebat dacă cei din PSD sunt de acord să intre la guvernare cu un premier de la alt partid, mai precis, dacă l-ar susține pe Ilie Bolojan pentru această funcție.

“Să știți că am fost ieri în ședință. Unul dintre principalii vectori, dacă doriți, care au cerut ca ieri să nu luăm o decizie extrem de fermă cu privire la ceea ce urmează să facem, pentru că nu știm ce își doresc ceilalți, încă, să facem. Din păcate, suntem într-o situație complicată, în sensul în care cei care ne-au înjurat în permanență în aceste luni de zile spunând că am distrus România, ne roagă acum să intrăm la guvernare împreună cu ei, să o salvăm, eventual. E un dublu limbaj, din nou.

În al doilea rând, suntem în punctul în care e foarte complicat să faci o coaliție de guvernare când ți se spune așa: prim-ministrul e de la PNL, de la partidul numărul 3 în Parlament, guvernul este în jurul PNL și USR, adică între partidul numărul 3 și partidul numărul 4 din Parlament și cumva trebuie să vină și partidul numărul 1, PSD-ul, la guvernare, în condițiile în care doresc aceștia. Eeei, asta nu se poate, să știți, pentru că nu așa se tratează guvernarea.

Am avut alegeri parlamentare, am câștigat alegerile parlamentare și trebuie să fim tratați cu respect. Eu nu spun neapărat că trebuie să fie un prim-ministru de la PSD, dar, totuși, cel mai mare partid nu poate fi tratat așa, pe ușa din dos, ne-am înțeles noi partidele 3 și 4, repet, și voi sunteți obligați să veniți cu noi, nu așa funcționează lucrurile. Din fericire, separat de pozițiile publice ale PNL și USR, care ne și înjură în timp ce trebuie să facem un guvern împreună, continuă pe acest mesaj, am văzut o poziție echilibrată din partea președintelui ales Nicușor Dan și am speranța că acolo, după ce domnia sa va depune jurământul și va invita conducerile partidelor parlamentare la dialog, la consultări, va reieși o formulă care să fie eficientă pentru România, benefică pentru România”, a declarat Simonis.