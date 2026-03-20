Statele Unite au ajuns într-o situație dificilă în din Orientul Mijlociu, nereușind să-și îndeplinească obiectivele, motiv pentru care ar trebui să inițieze negocieri cu Iranul.

Statele Unite nu pot controla Strâmtoarea Ormuz

Foststul președinte a analizat evoluțiile războiului din . În primă fază, a vorbit despre situația strâmtorii Ormuz, apreciind că redeschiderea acestei căi navigabile este foarte dificilă, în lipsa unui acord cu Iranul. Statele Unite ar avea mari probleme să asigure protecție pentru navele care tranzitează zona.

„Este o strâmtoare ușor de apărat de către iranieni. În primul rând aș vrea să clarificăm un lucru. Strâmtoarea nu este minată. Nu sunt mine, iar dovada este că Teheranul acceptă ca navele unor țări prietene să treacă prin strâmtoare. Dacă ar fi minată partea de trafic, n-ar trece nimeni. În ce privește deschiderea, scoaterea de sub controlul iranian al strâmtorii, este o operațiune extrem de dificilă. Aceasta pentru că toată partea de nord este dominată de teritoriul iranian”, a explicat fostul președinte.

El consideră că armata americană ar trebui să distrugă, mai întâi, toate sistemele militare ale forțelor iraniene care sunt ațintite asupra strâmtorii. Doar că o astfel de operațiune este foarte dificil de pus în practică.

„Ca să pui în siguranță traficul prin strâmtoarea Ormuz trebuie să distrugi toate mijloacele de lovire pe care le are Iranul pe partea sa. Va fi o operațiune grea”, a concluzionat Băsescu.

Obiectivele ratate ale lui Donald Trump

Analiza fostului președinte a continuat cu evaluarea situației în care se găsesc Statele Unite și Israelul în acest moment. Potrivit spuselor sale, în momentul în care au declanșat războiul contra Iranului, cele două puteri au susținut că urmăresc distrugerea uraniului îmbogățit, pentru a împiedica Teheranul să producă o bombă nucleară, și răsturnarea dictaturii ayatolahilor. Nici unul dintre aceste obiective inițiale nu au fost atinse.

„Aș vrea să subliniez că Statele Unite au intrat în acest război împreună cu Israelul, lăsându-ne să înțelegem, pentru că niciodată nu au spus-o ferm, că au două obiective. Primul este să distrugă uraniul îmbogățit, al doilea este să schimbe regimul. Nu au atins nici unul dintre cele două obiective, în schimb au apărut altele noi”, a mai spus Băsescu.

Fostul președinte a arătat că Donald Trump s-a repliat, după eșecul inițial, și a descris alte obiective care, de asemenea, au fost ratate. Unul se referea la redeschiderea în siguranță a traficului naval prin strâmtoarea Ormuz. Al doilea obiectiv era legat de asigurarea protecției statelor arabe aliate ale din Golful Persic.

„Unul este redeschiderea în siguranță și deplină libertate a traficului pe Ormuz. Niciodată Statele Unite nu vor putea spune că au câștigat războiul cu Iranul cât timp Iranul controlează traficul pe Ormuz. Cred că nu au evaluat această dificultate extraordinară pe care o reprezintă Ormuz”, a precizat Băsescu.

Băsescu vede probleme pentru Statele Unite în Iran

Traian Băsescu este de părere că în acest moment, așa cum se văd lucrurile, Statele Unite nu pot să garanteze securitatea țărilor din Golful Persic. Iranul a reușit să lovească mai multe ținte din Arabia Saudită, Qatar, Emiratel Arabe Unite și celelalte țări din zonă. Or, aceste țări s-au bazat mulți ani pe sprijin și pe protecția americanilor.

„Un al doilea obiectiv nerealizat: Statele Unite garantau securitatea țărilor din Golf, a Arabiei Saudite, a Qatarului, a Emiratelor Arabe Unite, a Omanului și a tuturor celorlalte țări furnizoare de petrol care, la vremea lor, au fost țările care furnizau petrodolarii…Sunt țările care au impus dolarul ca mijloc de plată pentru hidrocarburi și au rămas aliați fideli ai SUA. În același timp, SUA le-a garantat securitatea”, a arătat fostul președinte.

Băsescu este de părere că o ieșire onorabilă a lui Donald Trump din acest conflict ar fi prin negociere. În condițiile în care nu și-a atins obiectivele inițiale, acum America trebuie să recâștige încrederea statelor arabe, aliate.

„Or, iată că rafinării, terminale, obiective din aceste țări au fost lovite grav, ceea ce înseamnă un al doilea obiectiv nou, de a redobândi încrederea aliaților. Cred că Statele Unite sunt într-o situație dificilă în Orientul Mijlociu, în momentul de față și îmi este greu să anticipez când se va încheia acest conflict. Părerea mea este că Statele Unite trebuie să încerce începerea unor negocieri cu Iranul”, a tras concluzia fostul șef al statului.