Prețurile ridicate la energie alimentează inflația globală. Avertisment de la Fondul Monetar Internațional

Adrian Teampău
19 mart. 2026, 20:48
FMI Sursa foto. FMI
Cuprins
  1. Avertisment de la Fondul Monetar Internațional
  2. Efectele scumpirii petrolului pentru economia mondială

Fondul Monetar Internațional (FMI) avertizează că menținerea unui preț ridicat la energie, pentru o perioadă mai lungă de timp, va alimenta inflația la nivel global.

Avertisment de la Fondul Monetar Internațional

Oficialii FMI au transmis că monitorizează cu atenţie evoluţiile în războiul din Iran şi perturbările care afectează producţia de energie. Fondul Monetar Internațional avertizează că o creştere prelungită a preţurilor la energie ar putea majora inflaţia. O altă consecință va fi reducerea ritmului de creştere al economiei mondiale, transmite Reuters.

Purtătorul de cuvânt al FMI, Julie Kozack, a declarat că războiul din Orientul Mijlociu a generat, deja, perturbări semnificative ale livrărilor de petrol şi gaze pe cale maritimă. Acest lucru a dus la creșterea cotației barilului de țiței cu peste 50%, prețul ajungând la peste 100 de dolari.

Instituţia financiară este pregătită să ajute statele membre în caz de nevoie, deși nu a primit cereri de sprijin financiar. Oficialii FMI sunt în discuţii cu miniştrii de Finanţe şi guvernatori ai băncilor centrale din statele membre, precum şi cu instituţiile regionale, a explicat Kozack.

Oficialul FMI a adăugat că impactul global al războiului va depinde de durata, intensitatea şi extinderea sa. El a precizat că instituția financiară va include conflictul în actualizarea previziunilor sale economice, care vor fi publicate la mijlocul lunii viitoare.

Efectele scumpirii petrolului pentru economia mondială

Regula generală pe care o folosește Fondul Monetar Internațional este că fiecare avans de 10% al preţului petrolului, în cursul unui an, duce la o creştere de 40 puncte de bază a inflaţiei globale. De asemenea, se înregistrează și un declin între 0,1% şi 0,2% al economiei mondiale.

Dacă cotaţia barilului de ţiţei rămâne la peste 100 de dolari timp de un an, efectele asupra inflaţiei şi economiei globale vor fi semnificative, a precizat purtătorul de cuvânt. În aceste condiții, băncile centrale trebuie să rămână vigilente în contextul creşterii preţurilor la energie. FMI recomandă acestora să analizeze dacă inflaţia se extinde dincolo de preţurile la energie şi dacă aşteptările inflaţioniste rămân ancorate solid.

Evaluarea preliminară a Fondului arată că războiul prelungit va slăbi creşterea economiilor din Consiliul de Cooperare al Golfului (GCC – alianţa economică şi politică a ţărilor din Golful Persic). Situația economică va depinde de capacitatea ţărilor de a relua exporturile de petrol şi gaze. În ianuarie, FMI şi-a revizuit uşor previziunile de creştere globală la 3,3% pentru 2026 şi la 3,2% pentru anul viitor.

„Dacă noul conflict se prelungeşte, are potenţial clar şi evident de a afecta încrederea pieţelor, creşterea economică şi inflaţia, punând noi solicitări asupra autorităţilor”, declara Kristalina Georgieva, directorul general al FMI.

