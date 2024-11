Sondaj CIRA la comanda Newsweek: Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, în turul 2 la alegerile prezidențiale / Scorul partidelor la alegerile parlamentare

și se află pe primele două locuri în preferințele alegătorilor pentru președinția României, potrivit rezultatelor unui sondaj realizat de , la comanda . De asemenea, tot potrivit acestui sondaj, PSD și PNL conduc la votul politic.

Acest ultim sondaj de opinie realizat de CIRA (The Center for International Research and Analysis) arată că Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă vor intra în turul 2 la prezidențiale.

Ce procente au obținut candidații la prezidențiale, potrivit sondajului realizat de CIRA

Persoanele intervievate pentru realizarea acestui sondaj au răspuns la mai multe întrebări. Eroarea maximă de eșantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/-3,2%. În total, au fost 1040 de subiecți intervievați.

Una dintre întrebări a fost:

Dacă duminica viitoare ar fi alegeri prezindențiale cu ce candidat ați vota?

Marcel Ciolacu (PSD) – 30%

Nicolae Ciucă (PNL) – 18%

George Simion (AUR) – 17%

Elena Lasconi (USR) – 14%

Mircea Geoană (candidat independent) – 7%

Cristian Diaconescu (candidat independent) – 5%

Călin Georgescu – 4%

Kelemen Hunor (UDMR) – 2%.

Ce partide se află pe primele locuri la alegerile parlamentare, potrivit sondajului realizat de CIRA

O altă întrebare a fost „Pe 1 decembrie 2024, vor avea loc alegeri parlamentare. Cu ce partid ați vota?”, iar persoanele intervievate au răspuns:

PSD – 31%

PNL – 20%

AUR – 16%

USR – 12%

UDMR – 5%

SOS România – 5%

De asemenea, a mai existat și o a treia întrebare legată de îngrijorările românilor:

La întrebarea: Cât de mult vă îngrijorează următoarele lucruri?

80% dintre români sunt îngrijorați mult și foarte mult de o criză economică

57% dintre români sunt îngrijorați mult și foarte mult de război mondial

57% dintre români sunt îngrijorați mult și foarte mult de o criză politică

57% dintre români sunt îngrijorați mult și foarte mult de războiul din Ucraina

40% dintre români sunt îngrijorați mult și foarte mult de posibilitatea ca extremiștii să vină la putere

43% dintre români sunt îngrijorați mult și foarte mult de războiul din Israel