Sondaj INSCOP: PSD e la peste 35% în intenția de vot, iar AUR are un scor aproape dublu față de alegerile parlamentare. PNL a pierdut cinci procente în trei luni. USR s-a prăbușit la sub 10%

PSD a ajuns în luna septembrie la un scor de peste 35% în intenția de vot a românilor, arată un sondaj realizat recent de INSCOP la comanda Strategic Thinking Group. Dacă AUR este de asemenea pe o traiectorie ascendentă și înregistrează un procent aproape dublu față de cel de la alegerile parlamentare din decembrie 2020, PNL și USR au înregistrat pierderi semnificative, conform graficului postat de Remus Ștefureac, președintele al think-tank-ului și director general al institutului de sondare.

Sondaj INSCOP: Cum au stat principalele partide parlamentare în intenția de vot a românilor în luna septembrie:

PSD – 35,4%

PNL – 21,9%

AUR – 17,1%

USR – 9,8%

Potrivit sondajului, PSD a câștigat peste cinci procente față de iunie 2021, în timp ce PNL a pierdut cam tot atât în acest interval. Principala cădere este în dreptul USR, care acum este sub 10%, deși în urmă cu trei luni era creditat cu 13,2% din intenția de vot.

Remus Ștefureac a precizat că este vorba despre intenția de vot a populației înainte de căderea Guvernului Cîțu.

„Nu stim cum arata dupa trecerea moțiunii, dar putem sa facem un exercițiu de imaginatie. Cea mai relevantă măsurătoare va fi însă după ce se vor mai răcori puțin spiritele si emoțiile. Constatăm însă că AUR și-a dublat scorul față de alegerile de acum doar 9 luni. Este un ritm de creștere uriaș care pare încurajat in continuare de scenele din spațiul politic”, a adăugat directorul general Inscop Research și totodată președintele Strategic Thinking Group.

Datele sondajului de opinie la nivel național au fost colectate în perioada 15-27 septembrie 2021 și au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului multistadial stratificat fiind de 1204 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.8 %, la un grad de încredere de 95%.

Sondajul a fost realizat la comanda think-tank-ului STRATEGIC Thinking Group în cadrul unui proiect de cercetare sprijinit de The German Marshal Fund of the United States și finanțat de Black Sea Trust for Regional Cooperation prin True Story Project, mai spune Remus Ștefureac.