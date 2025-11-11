Partidul AUR este pe primul loc în preferințele de vot ale românilor în eventualitatea unor alegeri parlamentare. Cei mai mulți alegători români se orientează către .

Femeile nu au mare încredere în partidul AUR

Bărbații sunt mai înclinați să voteze cu partidul AUR în cazul alegerilor parlamentare, conform ultimei a INSCOP. Conform sondajului, cea mai mare parte a votanților AUR este formată din bărbați.

Întrebate cu ce partid ar vota dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 32% dintre femei au optat pentru AUR. Un procent de 23% au indicat PSD, iar 15% sunt orientate către PNL. Doar 11% dintre femeile intervievate au spus că vor vota cu USR. În schimb, 6% preferă UDMR, 4% optează pentru SENS, 3% pentru POT.

Partidul Dianei Șoșoacă este preferat doar de 2% dintre femeile intervievate. Tot 2% dintre alegătorii femei aleg alt partid, iar 1% un candidat independent.

Cum ar vota bărbații la alegerile parlamentare

Spre deosebire de femei, procentul bărbaților care ar vota Partidul AUR este de 44%, dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica viitoare. Conform cercetării sociologice, 16% dintre bărbați ar alege PSD, iar 14% ar susține PNL.

USR ar fi votat, conform cercetării, de 13% dintre alegătorii, iar UDMR de 3%. De asemenea, POT ar primi 3% din voturile bărbaților, iar SENS ar beneficia tot de 3%. Pentru SOS optează 2% dintre alegătorii bărbați, iar 1% spun că susţin alt partid. Tot 1% ar vota un candidat independent.

Cum explică directorul INSCOP preferința pentru partidul AUR

Directorul INSCOP Research, Remus Ştefureac, a evidenţiat că femeile şi bărbaţii se raportează diferit la partidele politice. Acest lucru ar indica faptul că fiecare categorie are propriile valori și priorități sociale. Partidul AUR, la fel ca celelalte partide cu o abordare radicală, este preferat de electoratul masculin.

„În timp ce electoratul masculin manifestă o tendinţă accentuată de orientare către partide cu discurs radical, electoratul feminin rămâne mai prudent şi mai echilibrat în opţiuni. În cazul bărbaţilor, această orientare indică o criză de reprezentare şi o nevoie acută de revalidare a canalelor prin care electoratul percepe eficienţa şi autenticitatea acţiunii politice. În cazul femeilor, opţiunile mai echilibrate reflectă un ataşament faţă de criterii pragmatice – competenţă, stabilitate, predictibilitate – mai degrabă decât faţă de retorici populiste”, a explicat Remus Ştefureac.

Datele pentru această cercetare sociologică au fost culese în perioada 26 octombrie – 3 noiembrie prin metoda CATI (interviuri telefonice). Volumul eşantionului a fost simplu, stratificat, de 3.000 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative. Eroarea maximă admisă a datelor este de ą 1,8%, la un grad de încredere de 95%.

Sondajul este realizat la comanda platformei de ştiri Informat.ro în parteneriat cu think-tankul .