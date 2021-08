Sorin Cîmpeanu: În spațiile exterioare, masca va fi obligatorie doar la deschderea anului școlar / La peste 2 la mie, orele de sport se pot face fără mască doar în aer liber

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a explicat că fiecare școală va trebui să aibă containere dedicate pentru aruncarea măștilor de protecție sanitară.

Sorin Cîmpeanu, precizări despre purtarea măștii în școli

„Există două excepții pentru spațiile închise, elevii din învățământul special, unde purtarea măștii de protecție nu este o obligativitate, este doar o recomandare acolo unde este posibil și nu afectează decisiv procesul educațional, și orele de educație fizică în sălile de sport, în care se pot desfășură fără mască aceste ore de educație fizică, cu condiția ca localitatea să fie cu o rată de incidență sub 2 la mie. Peste 2 la mie, aceste ore de educație fizică se pot face fără mască doar în spații exterioare”, a declarat oficialul, miercuri seară, la Digi 24.

Referitor la faptul mască trebuie să fie neapărat una de tip sanitar, ministrul Educației a explicat: Este o cerință care are la bază o serie de argumente tehnice, care au fost prezentate de către ministrul Sănătății. Am înțeles (de la ministrul Ioana Mihăilă) că masca sanitară, masca medicală asigură o protecție mai ridicată decât alte măști din material textil, care sunt mai frumoase, dar care te protejează mai puțin. Având interesul de a fi protejați copiii în școli, bineînțeles că am acceptat cu toții această poziție”.

Sorin Cîmpeanu spune că aceste măști trebuie aruncate în condiții speciale, astfel că fiecare școală ar trebui să aibă niște containere „mai mult sau mai puțin specializate, dar care să fie dedicate”.

Întrebat dacă mesajul a fost înțeles și de directorii de școli, și de inspectorate, el a menționat: „Asta au înțeles și vor înțelege pentru că suntem în legătură permanentă în vederea pregătirii școlii”.

„O altă precizare, în spațiile exterioare, am spus că nu este necesară, nu este obligatorie masca de protecție, cu o singură excepție – deschiderea anului școlar în data de 13 septembrie, unde deși se organizează în spații deschise, pentru că doar acolo se pot organiza, masca de protecție va fi necesară, având în vedere aglomerarea estimată de profesori, elevi, părinți, bunici, normală, firească. Durata va fi limitată la o oră și jumătate”, a mai spus ministrul Sorin Cîmpeanu.