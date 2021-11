Sorin Cîmpeanu: La nivelul învăţământului preuniversitar rata de vaccinare era vineri dimineaţă 66,5%

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat, joi seara, că că la nivelul învăţământului preuniversitar rata de vaccinare era vineri dimineaţă 66,5%.

”Am constat cu reală satisfacţie un progres excepţional în rândul vaccinării elevilor. În două zile am crescut de la 90.000 de elevi de 12 – 15 ani la aproape 96.000 şi în rândul elevilor de peste 16 ani am crescut de la 250.000 la 259.000 aproape. Sunt ultimele date din platforma de vaccinare. Am atins practic 30% vaccinarea elevilor”, a adăugat ministrul Educaţiei.

”Nu au dreptul sub nicio formă să revină la cursuri cu prezenţă fizică dacă pragul de 60% nu va fi atins”, a precizat ministrul.

”Am văzut unităţi de învăţământ, şi îmi pare rău, cu rată de vaccinare de 12%, 27%. Am văzut Liceu Sanitar cu 36%, greu de înţeles. Am văzut, din păcate, o şcoală care a cerut în mod insistent, repetat şi argumentat prezenţă fizică şi are rată de vaccinare de 40%. Dacă vrem, haideţi să facem ceva”.

Prag de vaccinare de 60% pentru personalul școlilor, ca să funcționeze cu prezență fizică

Președintele Klaus Iohannis a anunțat în declarația de presă de joi seara, la Cotroceni, că va fi introdusă o nouă condiție pentru ca școlile să poată funcționa cu prezență fizică, gradul de vaccinare a personalului.

De asemenea, ministrul interimar al Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a anunţat, că pragul de vaccinare în rândul personalului didactic, astfel încât şcolile să funcţioneze cu prezenţă fizică, ar putea fi de 60%. O decizie finală va fi comunicată vineri, a tramis ministrul.

Inspectoratul Școlar al Municipiului București a publicat, pe pagina sa de internet, procentele de vaccinare ale angajaților din școlile și grădinițele din Capitală.

Documentul poate fi accesat aici.