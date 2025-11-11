B1 Inregistrari!
Sorin Grindeanu a plecat nervos spre Cotroceni. Ce a declarat șeful PSD înainte de întâlnirea cu Nicușor Dan

Sorin Grindeanu a plecat nervos spre Cotroceni. Ce a declarat șeful PSD înainte de întâlnirea cu Nicușor Dan

Adrian A
11 nov. 2025, 11:05
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD. Sursa foto: Captură video - Partidul Social Democrat / Facebook
Cuprins
  1. Ce a spus Grindeanu înainte de întâlnirea cu Nicușor Dan
  2. Războiul dintre CSM și Oana Gheorghiu

Sorin Grindeanu nu renunță la atitudinea nervoasă față de premierul Ilie Bolojan. Șeful PSD l-a criticat iar pe prim-ministru, chiar înainte de a merge la Nicușor Dan.

Ce a spus Grindeanu înainte de întâlnirea cu Nicușor Dan

Sorin Grindeanu rămâne cu tunurile pe Ilie Bolojan. Chiar înainte ca Bolojan și Grindeanu să fie față în față cu Nicușor Dan, șeful PSD l-a criticat pe premier.

„Apreciez demersul președintelui Nicușor Dan de a iniția o consultare cu partidele din coaliție pe un subiect crucial pe care Guvernul, din păcate, nu a reușit să îl gestioneze corespunzător.
Îmi doresc ca, de această dată, să ajungem rapid la o formă a legii care să fie constituțională. Dincolo de retorica politică, acesta a fost mereu obiectivul PSD: să îndeplinim jalonul și să atragem banii din PNRR, în loc să creștem taxe.
Trebuie să depășim tensiunile și nivelul declarațiilor politice și să demonstrăm maturitate politică, nu orgolii.
Răspunderea este mare: nu ne putem juca cu astfel de subiecte, chiar dacă unii cred că acest lucru este aplaudat pe rețelele de socializare.
PSD este pregătit să deblocheze situația pentru identificarea unei soluții instituționale care să rezolve problema pensiilor magistraților și să ne permită să luăm cele 231 de milioane de euro din PNRR.”,  scrie Sorin Grindeanu.

Războiul dintre CSM și Oana Gheorghiu

Sorin Grindeanu a comentat și războiul deschis dintre vicepremierul Oana Gheorghiu și CSM pe tema pensiilor speciale.

„Până la discuția pe fond, trebuie ca lucrurile să fie corect setate. Declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu se înscriu în registrul declarațiilor politice populiste și iresponsabile, însă populismul nu se sancționează penal în România. De aceea, consider drept o reacție exagerată demersul CSM. Orice om politic are dreptul la opinie indiferent că este la putere sau în opoziție.”, transmite șeful PSD.

Şi preşedintele Nicuşor Dan a comentat disputa dintre magistraţi şi vicepremierul Oana Gheorghiu, apreciind că declaraţia acesteia referitoare la pensiile magistraţilor a fost nefericită, iar reacţia CSM, care a sesizat Parchetul, a fost exagerată. El a precizat că nu va semna o eventuală cerere de avizare a urmăririi penale în acest caz.

