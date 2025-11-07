B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Val de atacuri la adresa Guvernului la Congresul PSD. Declarații războinice ale foștilor președinți ai partidului

Adrian A
07 nov. 2025, 14:45
Sursă foto: Pro TV

Foștii președinți ai PSD care au venit la Congresul dedicat lui Sorin Grindeanu au atacat la unison Guvernul din care fac parte și social-democrații.

Foștii șefi ai PSD, atacuri în cor la adresa Guvernului

Marcel Ciolacu a venit cu un mesaj țintit pentru USR. Fostul șef al PSD nu vrea să mai vadă formațiunea lui Fritz la guvernare.

”Sunt ferm convins că vă lămurește președintele partidului, Sorin Grindeanu. Din punctul meu de vedere, USR-ul trebuie să plece din această Coaliție.”, spune fostul premier și președinte al PSD.

Și Victor Ponta a călcat pe urmele lui Ciolacu.

„Spun că PSD guvernând cu USR se va termina prost, cu siguranță, că nu au cum să guverneze împreună. Sper să nu fiu dat afară a trei oară din PSD. Prima oară am spus că jos Guvernul Grindeanu. Se pare că am avut dreptate. A doua oară am spus că nu e normal ca PSD să susțină un candidat care nu are legătură cu PSD-ul și am avut dreptate. A treia oară spun că PSD guvernând cu USR se va termina prost cu siguranță și că nu au cum să guverneze împreună”, a declarat Victor Ponta.

Adrian Năstase pare să împingă PSD spre o guvernare cu AUR.

„Speranța mea este ca acest congres să însemne un nou început. PSD-ul nu este un partid progresist și cred că mulți dintre votanții săi se bucură că a fost eliminat această confuzie în momentul acesta. Rămânerea la guvernare este necesară, cel puțin pentru o perioadă de timp, dar în același timp, eu cred că PSD-ul trebuie să-și pregătească propria guvernare. Nu cred că era un moment foarte bun să discutăm despre Nicușor Dan acum, pentru că, în mod evident, el a dezamăgit prin foarte multe dintre acțiunile lui.”, a declarat fostul președinte al PSD și premier Adrian Năstase.

Scandal pe invitațiile la Congresul PSD

Sorin Grindeanu i-a invitat la Congresul PSD pe toți foștii șefi ai partidului, mai puțin pe Liviu Dragnea. Și de aici a ieșit un adevărat scandal între fostul șef al PSD și Grindeanu. Nici Viorica Dăncilă nu a venit la Congresul PSD. Ea a fost invitată dar a declinat invitația pe motiv că are alt program.

