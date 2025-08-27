B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Sorin Grindeanu: „Dacă s-ar ajunge la o candidatură PNL-USR pentru Capitală ar fi ultima stație pentru coaliție”

Sorin Grindeanu: „Dacă s-ar ajunge la o candidatură PNL-USR pentru Capitală ar fi ultima stație pentru coaliție”

George Lupu
27 aug. 2025, 23:15
Sorin Grindeanu: Dacă s-ar ajunge la o candidatură PNL-USR pentru Capitală ar fi ultima stație pentru coaliție
Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD. Sursa foto: Sorin Grindeanu / Facebook

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, acuză coaliția de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR că, până în prezent, nu a reușit să vină cu un plan strategic pentru București, ci doar cu discuții legate de posibile candidaturi și calendarul electoral.

Cuprins

  • Ce acuzații aduce Sorin Grindeanu la adresa coaliției de guvernare
  • Sorin Grindeanu amenință cu ieșirea de la guvernare

Ce acuzații aduce Sorin Grindeanu la adresa coaliției de guvernare

„Dacă iar discutăm despre persoane și despre data alegerilor (propusă în noiembrie – n.red), care s-ar putea să nu fie cea mai fericita perioadă din perspectiva bucureștenilor…Cred că pentru oameni e mai importantă acum abordarea noastră, decât bătălia dintre diverși competitori din coaliție. Să vedem care este planul pentru București”, a comentat Grindeanu la Digi24.

Referitor la întâlnirea dintre șeful statului și liderul USR, Cătălin Drulă, Grindeanu a respins ideea că aceasta ar fi echivalentă cu o susținere oficială.

„Chestiuni din acestea eu le cataloghez tranzacții electorale. În felul acesta pot exista poze și cu alți competitori electorali. Eu nu cred că a vrut domnul președinte să tranșeze candidatura pentru Primăria Capitalei. Cred că președintele Nicușor Dan e mai interesat de proiectele din București, decât dacă e candidat Drulă, Ciucu sau Băluță”, a comentat Grindeanu.

Întrebat dacă PSD ar putea veni cu un candidat extern, liderul social-democrat a răspuns că nu exclude această variantă, dar că prioritatea trebuie să fie un plan de dezvoltare, nu persoanele.

Sorin Grindeanu amenință cu ieșirea de la guvernare

Totodată, Grindeanu a avertizat că alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea pune în pericol stabilitatea guvernării. El a subliniat că PSD dorește continuarea coaliției pro-europene, însă atrage atenția că fără un plan clar pentru Capitală există riscul ca actuala formulă politică să se șubrezească.

„Dacă s-ar ajunge la o candidatură PNL-USR ar fi ultima stație pentru coaliție. Da, alegerile pentru Capitală sunt o haltă importantă care s-ar putea transforma într-o stație. Alegerile pentru Primăria București au vizibilitate mare, nu pot fi egale cu o campanie pentru primăria unei comune. Și atunci nu cred că trebuie să privim pe repede înainte.

Noi vrem să continue coaliția pro-europeană, am mai spus-o, nu se termină lumea cu acest pachet doi de măsuri fiscale, mai ales că o condiționare a noastră a fost chiar și pentru un pachet 3. Am terminat cu aceste lucruri și acum ce facem, gata coaliția, anticipate? Dincolo de bătutul în picioare al unora care ar vrea poate să facă alegeri mâine, mai important e să existe un proiect pentru Capitală (…) Nu este corect să vorbim de date, despre persoane, dar să nu avem un plan pentru București, să nu știm ce să facem. Este un risc mare ca actuala coaliție să se șubrezească”, a comentat Sorin Grindeanu.

