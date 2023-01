Sorin Grindeanu, după audierea la DNA: „Am mai fost citat şi în alte procese. Am intrat normal, pe uşa din faţă”

Sorin Grindeanu a oferit detalii miercuri seara despre audierea sa la DNA. Ministrul Transporturilor a precizat că a fost chemat de procurori în calitate de martor, în dosarul de urmărire penală a directorului general al CFR S.A. Alexandru Simu pentru instigare la abuz în serviciu şi instigare la uzurparea funcţiei.

„E un dosar aflat în lucru. N-aş putea să vă dau şi nici nu am acceptul să dau amănunte, dar e un dosar aflat în lucru. Am fost chemat în calitate de martor. Am intrat normal, pe uşa din faţă. Fiind în calitate de martor, am mers singur. Nu e prima oară când sunt citat în calitate de martor. Am mai fost citat şi în alte procese. E un dosar aflat în această perioadă în lucru la DNA.

E o procedură normală, eu nu am absolut nimic în a spune că s-au încălcat anumite proceduri şi că nu au fost respectate, din contră. E un dosar aflat în lucru. N-aş putea să vă dau şi nici nu am acceptul să dau amănunte, dar e un dosar aflat în lucru”, a explicat Sorin Grindeanu, miercuri la Antena 3.

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a fost audiat la DNA

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, la Direcția Națională Anticorupție, marți, în calitate de martor, în dosarul în care directorul general interimar al CFR SA, Ion Simu-Alexandru, și directorul general adjunct tehnic al aceleiași companii, Petru Ceșa, sunt urmăriți penal pentru instigare la abuz în serviciu, respectiv abuz în serviciu, au declarat surse judiciare pentru HotNews.ro.

Întrucât CFR este o companie din subordinea Ministerului Transporturilor, ministrul Sorin Grindeanu a fost citat în calitate de martor în dosarul lui Ion Simu-Alexandru și Petru Ceșa, susțin sursele respective.

DNA Timișoara a dispus luni efectuarea urmăririi penale față de directorul general interimar al CFR, suspectat de instigare la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, respectiv instigare la uzurparea funcției, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.