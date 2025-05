Sorin Grindeanu, după ce a fost ales președinte interimar al PSD-ului: „Opinia care pare a fi majoritară în PSD, acum, este a avea o opoziție constructivă” (VIDEO)

, noul președinte interimar al PSD, a anunțat, marți, într-o declarație de presă, că, în acest moment, „opinia care pare a fi majoritară în PSD este a avea o constructivă”.

„Asta este ceea ce noi am hotărât astăzi”

“Încep prin a mulțumi fostului președinte pentru cum am condus partidul în acești ani, e primul lucru pe care vreau să-l fac. Mulțumesc și colegilor care mi-au acordat încrederea prin vot, știți rezultatul. Și, trecând la lucrurile concrete, PSD-ul a fost și este partidul rațiunii și a soluțiilor.

Eu, astăzi, am ascultat după această parte administrativă, care e mai mult de bucătărie internă, cea de alegere a acestui interimat, am ascultat și noi am ascultat foarte mulți colegi care ne-au spus lucruri despre cum ar trebui să acționăm în perioada următoare, fie că vorbim de politici publice, pentru că PSD trebuie să facă în continuare acest lucru, fie că vorbim de ceea ce, de fapt, ne-a caracterizat în anii de militantism a PSD-ului, și anume, întoarcere, dacă vreți, fie către baza partidului, asta neînsemnând că până acum nu s-a ascultat baza partidului, dar cred că un dialog mult mai direct și mult mai bun e necesar în această perioadă, într-o perioadă în care mandatul este acela de a organiza Congresul, iar Congresul trebuie să clarifice toate lucrurile în interiorul PSD.

Asta este ceea ce noi am hotărât astăzi, sunt lucruri care, probabil, în perioada următoare vor suferi dezvoltări și vom comunica. De asemenea, pot să vă spun că eu cred că au luat zeci de colegi cuvântul astăzi și a fost un numitor comun, și anume, acela de a da dovadă de unitate în ceea ce facem în perioada următoare. Am înțeles mesajul oamenilor. E un lucru de asemenea important și tocmai de aceea trebuie să venim în întâmpinarea lor cu soluții și cu rațiune. Asta este ceea ce ne va caracteriza în perioada următoare”.

„Colegii mi-au dat un mandat deschis, în sensul de a avea discuții”

Întrebat dacă PSD ar trebui să intre la guvernare sau să rămână în opoziție, Grindeanu a spus:

“Mulțumesc pentru întrebare. Cred că știți deja că aceasta a fost, de fapt, discuția principală de astăzi, de la ședința noastră. Nu vă ascund că opinia care pare a fi majoritară, în acest moment, în PSD este de a avea o opoziție constructivă.

Eu știu și știu din interiorul guvernului că urmează o perioadă de decizii, care trebuie să fie susținute. Viitorul guvern trebuie să aibă susținere, iar PSD-ul va oferi această susținere pentru soluțiile raționale și logice, și bune pentru români, indiferent de poziția pe care o vom avea. Dar colegii mi-au dat un mandat deschis, în sensul de a avea discuții nu dacă intrăm neapărat activ la guvernare sau dacă susținem, ci să vedem ce vor și ceilalți cei care transmit că vor să construiască o majoritate pro-europeană și după aceea venim în fața românilor.

Eu astăzi vă spun ce mandat am primit de la colegii mei și nu vreau să-l depășesc. V-am spus, curentul majoritar din partid este cel de a fi în opoziție, dar mandatul primit de mine este acela de a fi deschis la orice soluție. Eu voi veni în fața colegilor și le voi spune ceea ce rezultă din dialogul pe care îl vom avea, în mod sigur, cu alte partide politice”, a spus Gridneanu.