Sorin Grindeanu îl atacă pe Ilie Bolojan pe toate canalele. Șeful PSD a creat un sondaj online în care întreabă despre demiterea premierului

Sorin Grindeanu e cu toate armele pe Ilie Bolojan. Liderul PSD a postat pe canalul său de Facebook un sondaj cu întrebarea ”Ar trebui demis prim-ministrul Ilie Bolojan imediat după aprobarea bugetului?”

Bolojan, atacat de Grindeanu printr-un sondaj online

Sorin Grindeanu nu se lasă și îi aduce tot timpul aminte lui Ilie Bolojan că îl poate da jos din fruntea Guvernului. După ce PSD-iștii au pus toate tunurile pe premier în discuțiile pe buget, acolo unde nu se înțeleg deloc cu șeful Guvernului, acum liderul PSD atacă subversiv. Grindeanu și-a făcut propriul sondaj online unde întreabă dacă ar fi bine să plece Bolojan după ce se votează bugetul.

Și așa cum era de așteptat, urmăritorii șefului PSD sunt în majoritate covârșitoare împotriva lui Ilie Bolojan. Sunt aproape de 10 ori mai mulți cei care vor demiterea premierului față de cei care îl vor în funcție și după ce se votează bugetul.

Ce se întâmplă cu bugetul

Între timp, discuțiile pe buget sunt încă tensionate. Negocierile vizează atât pachetul de măsuri de sprijin pentru categoriile vulnerabile propus de PSD, cât și modul de distribuire a fondurilor către administrațiile locale. Și pe niciunul din cele două subiecte din buget liderii coaliției nu s-au înțeles.

Iar dacă celelalte partide din coaliție nu aprobă alocările pentru Programul de Solidaritate, cerute de social-democrați.

„PSD solicită partenerilor de guvernare să nu blocheze adoptarea bugetului prin respingerea sau reducerea alocărilor pentru Programul de solidaritate. Guvernarea nu se poate rezuma doar la cifrele bugetare. Guvernarea trebuie să fie în primul rând pentru oameni și trebuie să țină cont de greutățile lor.

Totodată, trebuie subliniat că „stabilitatea politică” invocată de unii dintre parteneri nu este doar responsabilitatea PSD și nu trebuie invocată doar atunci când PSD își apără propriul electorat!”, scriu oamenii lui Grindeanu într-un comunicat.

„Sunt niște chestiuni de natură executiv parlamentară, însă după ce am discutat cu reprezentanții fiecăruia din partidele din coaliție, o spun cu toată responsabilitatea: România va avea un buget în luna martie acestui an. Bineînțeles, avem o coaliție, în coaliție sunt niște partide, partidele astea au niște oameni, oamenii ăștia spun lucruri unii despre alții, dar pe chestiunea bugetului, o spun cu responsabilitate: România va avea buget”, a declarat șeful statului.