Sorin Grindeanu, , a făcut declarații despre alegerile pentru Primăria Capitalei și a comentat, de asemenea, rezultatele unui sondaj, conform căruia tot mai puțini români mai au încredere în clasa politică. Liderul PSD a numit încă o dată măsurile pe care social-democrații le-au propus, în cazul în care va fi vorba despre Pachetul III.

Sorin Grindeanu: „Dacă există acest Pachet III, sper să fie un pachet care să cuprindă şi măsuri pozitive”

Grindeanu a explicat că își dorește ca partenerii din Coaliție să fie de acord cu măsurile de relansare economică pe care PSD le-a propus și, în cazul în care va exista un Pachet III, acesta si aibă și altfel de măsuri, „măsuri de reglare a unor lucruri”.

„Noi am spus că la Pachetul III, nu mai putem merge în această formă şi am venit cu propuneri pentru partenerii noştri de Coaliţie pe care le-am înaintat, să venim şi cu măsuri pentru relansare economică. Măsurile propuse de noi au fost date către partenerii de coaliţie, eu sper să fie de acord cu ele, astfel încât, dacă există acest Pachet III, să fie un pachet care să cuprindă şi măsuri pozitive, măsuri de reglare a unor lucruri, de relansare economică”, a declarat Sorin Grindeanu, la

Cum comentează Grindeanu rezultatele unui studiu IPSOS-Antena

În urma unui studiu, realizat de IPSOS și Antena, a reieșit faptul că 55% dintre români dau vina pe guvernele anterioare, 28% consideră că actualul guvern este vinovat, 6% dau vina pe instituțiile europene, iar 3% consideră vinovată administrația locală, pentru zilele pe care le trăiesc.

Chiar și așa, liderul social-democraților a subliniat importanța depășirii acestui moment și a orientării energiei către oameni. Acesta a spus că „circul” poate da satisfacție doar pe moment, însă nu este varianta potrivită pentru a schimba ceva în bine.

„Cred că trebuie să depăşim acest moment şi trebuie să venim şi să vorbim mai mult despre oameni şi despre politici publice. Circul, orgoliile, cine e cel mai puternic poate dau satisfacţie de moment, dar eu nu cred că sunt potrivite, dacă vrei să faci lucruri bune pentru oameni şi să ai şi să ai şi rezultate. Din punctul nostru de vedere, al PSD-ului, nu poţi să separi oamenii de rezultate şi amândouă, într-un stat european modern, trebuie să meargă împreună, nu separat”, a adăugat Sorin Grindeanu.

Ce spune liderul PSD despre alegerile pentru Primăria Capitalei

Președintele interimar al PSD a vorbit și despre alegerile pentru Primăria Capitalei și a explicat că își dorește ca atât Cătălin Drulă (USR), cât și Ciprian Ciucu (PNL) și Daniel Băluță (PSD) să aibă discursuri politice despre administrație și să explice ce au făcut până acum, în calitate de primari de sector pentru bucureșteni, dar și ce au de gând să facă mai departe.

„Eu îmi doresc ca această campanie să fie despre bucureşteni şi despre proiectele Bucureştiului, dincolo de apartenenţa politică a lui Daniel Băluţă, Cătălin Drulă sau Ciucu. Îmi doresc ca Daniel, Ciprian şi Cătălin să vorbească despre administraţie, despre ceea ce au făcut, nu despre poveşti, despre ceea ce au făcut şi ce vor să facă pentru bucureşteni”, a mai spus liderul PSD.