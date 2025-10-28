B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Sorin Grindeanu: „Trebuie să vorbim mai mult despre oameni şi despre politici publice”

Sorin Grindeanu: „Trebuie să vorbim mai mult despre oameni şi despre politici publice”

Elena Boruz
28 oct. 2025, 08:31
Sorin Grindeanu: „Trebuie să vorbim mai mult despre oameni şi despre politici publice”
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD. Sursa foto: Captură video - Partidul Social Democrat / Facebook
Cuprins
  1. Sorin Grindeanu: „Dacă există acest Pachet III, sper să fie un pachet care să cuprindă şi măsuri pozitive”
  2. Cum comentează Grindeanu rezultatele unui studiu IPSOS-Antena
  3. Ce spune liderul PSD despre alegerile pentru Primăria Capitalei

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a făcut declarații despre alegerile pentru Primăria Capitalei și a comentat, de asemenea, rezultatele unui sondaj, conform căruia tot mai puțini români mai au încredere în clasa politică. Liderul PSD a numit încă o dată măsurile pe care social-democrații le-au propus, în cazul în care va fi vorba despre Pachetul III.

Sorin Grindeanu: „Dacă există acest Pachet III, sper să fie un pachet care să cuprindă şi măsuri pozitive”

Grindeanu a explicat că își dorește ca partenerii din Coaliție să fie de acord cu măsurile de relansare economică pe care PSD le-a propus și, în cazul în care va exista un Pachet III, acesta si aibă și altfel de măsuri, „măsuri de reglare a unor lucruri”.

„Noi am spus că la Pachetul III, nu mai putem merge în această formă şi am venit cu propuneri pentru partenerii noştri de Coaliţie pe care le-am înaintat, să venim şi cu măsuri pentru relansare economică. Măsurile propuse de noi au fost date către partenerii de coaliţie, eu sper să fie de acord cu ele, astfel încât, dacă există acest Pachet III, să fie un pachet care să cuprindă şi măsuri pozitive, măsuri de reglare a unor lucruri, de relansare economică”, a declarat Sorin Grindeanu, la Observator.

Cum comentează Grindeanu rezultatele unui studiu IPSOS-Antena

În urma unui studiu, realizat de IPSOS și Antena, a reieșit faptul că 55% dintre români dau vina pe guvernele anterioare, 28% consideră că actualul guvern este vinovat, 6% dau vina pe instituțiile europene, iar 3% consideră vinovată administrația locală, pentru zilele pe care le trăiesc.

Chiar și așa, liderul social-democraților a subliniat importanța depășirii acestui moment și a orientării energiei către oameni. Acesta a spus că „circul” poate da satisfacție doar pe moment, însă nu este varianta potrivită pentru a schimba ceva în bine.

„Cred că trebuie să depăşim acest moment şi trebuie să venim şi să vorbim mai mult despre oameni şi despre politici publice. Circul, orgoliile, cine e cel mai puternic poate dau satisfacţie de moment, dar eu nu cred că sunt potrivite, dacă vrei să faci lucruri bune pentru oameni şi să ai şi să ai şi rezultate. Din punctul nostru de vedere, al PSD-ului, nu poţi să separi oamenii de rezultate şi amândouă, într-un stat european modern, trebuie să meargă împreună, nu separat”, a adăugat Sorin Grindeanu.

Ce spune liderul PSD despre alegerile pentru Primăria Capitalei

Președintele interimar al PSD a vorbit și despre alegerile pentru Primăria Capitalei și a explicat că își dorește ca atât Cătălin Drulă (USR), cât și Ciprian Ciucu (PNL) și Daniel Băluță (PSD) să aibă discursuri politice despre administrație și să explice ce au făcut până acum, în calitate de primari de sector pentru bucureșteni, dar și ce au de gând să facă mai departe.

„Eu îmi doresc ca această campanie să fie despre bucureşteni şi despre proiectele Bucureştiului, dincolo de apartenenţa politică a lui Daniel Băluţă, Cătălin Drulă sau Ciucu. Îmi doresc ca Daniel, Ciprian şi Cătălin să vorbească despre administraţie, despre ceea ce au făcut, nu despre poveşti, despre ceea ce au făcut şi ce vor să facă pentru bucureşteni”, a mai spus liderul PSD.

Tags:
Citește și...
Kelemen Hunor, despre subiectul pensiilor magistraților: „Dacă nu închidem acest subiect, vom fi o coaliție care nu este în stare să facă o lege”
Politică
Kelemen Hunor, despre subiectul pensiilor magistraților: „Dacă nu închidem acest subiect, vom fi o coaliție care nu este în stare să facă o lege”
CTP, despre „paradoxul” alegerilor din Capitală și ce jocuri face Nicușor Dan: „Sunt mult mai complexe decât par” (VIDEO)
Politică
CTP, despre „paradoxul” alegerilor din Capitală și ce jocuri face Nicușor Dan: „Sunt mult mai complexe decât par” (VIDEO)
Cristian Tudor Popescu: Poporul român nu e în stare să priceapă un lucru de la mână pân’ la gură. La ce s-a referit gazetarul (VIDEO)
Politică
Cristian Tudor Popescu: Poporul român nu e în stare să priceapă un lucru de la mână pân’ la gură. La ce s-a referit gazetarul (VIDEO)
Primarii scapă de restricții: Guvernul a adoptat modificările la OUG care i-a supărat pe edili. Ce cheltuieli sunt permise acum
Politică
Primarii scapă de restricții: Guvernul a adoptat modificările la OUG care i-a supărat pe edili. Ce cheltuieli sunt permise acum
CTP, despre sfințirea Catedralei Naționale: „Aur, aur, aur peste tot!”. Cine este, în viziunea sa, politicianul care „a avut cel mai mult de câștigat” (VIDEO)
Politică
CTP, despre sfințirea Catedralei Naționale: „Aur, aur, aur peste tot!”. Cine este, în viziunea sa, politicianul care „a avut cel mai mult de câștigat” (VIDEO)
Un economist a dezvăluit motivele pentru care Carrefour vrea să plece din România: „Suveraniștii aplaudă frenetic!”
Politică
Un economist a dezvăluit motivele pentru care Carrefour vrea să plece din România: „Suveraniștii aplaudă frenetic!”
Călin Georgescu, pe lista AUR pentru Primăria Capitalei? Ce a anunțat liderul senatorilor partidului
Politică
Călin Georgescu, pe lista AUR pentru Primăria Capitalei? Ce a anunțat liderul senatorilor partidului
Oana Țoiu, ținta unei fotografii trucate. Ce fotografie generată cu AI a fost distribuită masiv de conturi pro-ruse, pe rețelele sociale (FO
Politică
Oana Țoiu, ținta unei fotografii trucate. Ce fotografie generată cu AI a fost distribuită masiv de conturi pro-ruse, pe rețelele sociale (FO
AUR are planuri mari. Simion merge cu Călin Georgescu la Nicușor Dan (VIDEO)
Politică
AUR are planuri mari. Simion merge cu Călin Georgescu la Nicușor Dan (VIDEO)
Nicușor Dan trimite la CCR o lege uitată 5 ani la Cotroceni. De ce a fost blocată în mandatul lui Iohannis
Politică
Nicușor Dan trimite la CCR o lege uitată 5 ani la Cotroceni. De ce a fost blocată în mandatul lui Iohannis
Ultima oră
09:00 - Remedii naturale minune. Scapă de durerile de gât în doar câteva zile, fără medicamente
08:59 - Kelemen Hunor, despre subiectul pensiilor magistraților: „Dacă nu închidem acest subiect, vom fi o coaliție care nu este în stare să facă o lege”
08:58 - Uraganul Melissa face ravagii: “Nu am mai văzut niciodată așa ceva”. Ce țări urmează să mai lovească în următoarele ore
08:55 - Vremea în România azi, 28 octombrie 2025
08:31 - Bill Gates cere țărilor să pună sănătatea oamenilor înaintea luptei obsesive cu reducerea încălzirii globale
08:30 - Cutremur puternic în Turcia, urmat de 9 replici. Mai multe clădiri s-au prăbușit, oamenii au sărit de la etaj! Ce magnitudine a avut
08:29 - Trucul unui brutar: unde trebuie ținută pâinea, de fapt, ca să nu se întărească? Iată despre ce este vorba
08:05 - Medic: „Nu veți mai răci, nu vă veți mai îmbolnăvi”. Două lucruri pe care le poți face pentru întărirea imunității
07:33 - Zelenski a anunțat noi măsuri împotriva Rusiei și contracte de înarmare pe termen lung
01:00 - Instagram îți oferă mai mult control. Cum poți vedea istoricul de vizionare al Reels-urilor