Sorin Grindeanu: USR PLUS să iasă din ipocrizie! Au mimat ieșirea de la guvernare prin șapte demisii, dar soldățeii de la partid rămân în continuare conectați la banul public și la resursele țării (VIDEO)

Sorin Grindeanu, prim-vicepreședintele PSD, a criticat USR PLUS pentru decizia de a nu retrage din Guvernul Cîțu și secretarii de stat, prefecții, subprefecții și șefii de agenții. „Toți soldățeii de la partid nu demisionează, rămân în continuare conectați la banul public și la resursele țării – cum vine asta, domnilor de la USR PLUS!?”, a spus social-democratul.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Sorin Grindeanu (PSD): USR PLUS spune cam așa, `adio, Cîțu, dar rămân cu tine`

„Spunem noi de câteva zile și clamăm, și cerem public ca USR PLUS să iasă din ipocrizie! Să se hotărască dacă vor la guvernare sau sunt în opoziție. Totodată, tot astăzi, mai vedem un lucru, că oficial USR PLUS pleacă de la guvernare, dar rămân totodată la guvernare cu eșaloanele 2 și 3. Cu alte cuvinte, USR PLUS spune cam așa, `adio, Cîțu, dar rămân cu tine`. Aflăm azi cum conducerea USR PLUS a decis că secretarii de stat USR PLUS, șefii de agenții, prefecții, subprefecții, toți soldățeii de la partid nu demisionează, rămân în continuare conectați la banul public și la resursele țării – cum vine asta, domnilor de la USR PLUS!?”, a declarat prim-vicepreședintele PSD, marți, la sediul partidului.

Sorin Grindeanu a acuzat USR PLUS că mimează ieșirea de la guvernare.

„Mimați, cu alte cuvinte, ieșirea de la guvernare prin șapte demisii, dar vă lăsați în același timp gașca de interese alături de Cîțu, cel pe care îl huliți de dimineața până seara după ce tot voi, în decembrie, l-ați susținut să fie prim-ministru în detrimentul lui Orban, pe care îl vreți acum în locul lui Cîțu. Unde vă este vitejia de juni politici care luptă până la capăt și renunță la tot? Acest «tot» pare că la voi e cu nuanțe, un «tot» până la funcții și indemnizații grase din bani publici”, a adăugat Sorin Grindeanu.