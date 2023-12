Șoșoacă: Cei care voiau să bage România în război au fost opriți de mine / Rusia e una dintre marile puteri ale lumii / Depun plângere penală împotriva lui Simion / 700 de plângeri am depus în acest mandat / AUR e un partid al Sistemului (VIDEO)

Senatoarea ex-AUR Diana Șoșoacă, acum președinta partidului SOS România, a declarat miercuri, pentru B1 TV, că George Simion, liderul AUR, a dezvoltat o obsesie de a copia ce face ea și că există o înțelegere între acesta și premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD.

Ea a criticat bugetul de stat pe 2024 și a spus că va depune plângere penală împotriva lui Simion pentru că a agresat-o la dezbaterile pe buget din Parlament.

Șoșoacă a mai susținut că Rusia nu trebuie ignorată deoarece e o mare putere a lumii și că Guvernul PSD-PNL a vrut să împingă România în războiul din Ucraina, dar acest lucru nu s-a mai întâmplat doar datorită ei.

De precizat că, în afară de afirmațiile pe care le-a făcut despre jignirile formulate de Simion la adresa sa, jigniri care se aud în live-urile de pe Facebook, Șoșoacă nu a prezentat dovezi pentru niciuna dintre celelalte afirmații.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Șoșoacă, despre scandalurile cu Simion din Parlamentul României

„Poate la noi nu e o obișnuință (agresivitatea în Parlament – n.r.), pentru că aici e un aranjament între așa-zisa Opoziție și Putere, dar dacă o să vă uitați, de exemplu, în Parlamentul Marii Britanii, o să vedeți că acolo se iau și la bătaie și sunt nenumărate filmări. În toate parlamentele în care există democrație cu adevărat și se respectă acest exercițiu, se ajunge până la acte de violență, ceea ce nu e permis.

Nu am văzut într-un alt parlament, decât în cel ucrainean din câte-mi aduc aminte, injurii de acest fel, misoginism și grobianism inacceptabil (Simion i-a spus Dianei Șoșoacă „te agresez sexual, scroafo!” în Parlament – n.r.)

Eu m-am adresat dlui Simion că era lângă mine la tribună. În urmă cu o săptămână, dânsul a dat niște articole în presă la care eu nu am avut dreptul să mi se publice dreptul la replică, deși l-am trimis, prin care se făcea o afirmație extrem de mincinoasă că acum vreo săptămână m-aș fi întâlnit pe ascuns cu dânsul noaptea, la Viena pentru a aranja o colaborare între AUR și SOS România pe care-l conduc, fiind pe aceeași nișă naționalistă, astfel încât să câștigăm alegerile, când dintotdeauna am spus că dl Simion e un om al Sistemului și partidul AUR, cu tot respectul pentru membrii săi cu extraordinar de mult bun simț, și civilizați și care chiar țin cu România, dar mare parte a conducerii AUR nu are ce căuta în politică.

A trebuit să-l confrunt în față și să recunoască pe live, că eu n-am avut acces nici la TV, nici în presa scrisă să dezmint aceste lucruri. A trebuit să-l confrunt și să spună: ”recunoști că nu te-ai văzut cu mine la Viena?”. Asta l-a enevat nespus de mult, a început să mă înjure, să dea cu palma peste telefon până până mi-a sărit telefonul, mi-a spart carcasa -acte de o agresiune inacceptabilă – și mi-a adresat amenințări cu conotație sexuală.

Explicați-mi și mie cum e posibil? Ce legătură are politica cu sexualitatea? Am rămas costernată… Am văzut multe în viața mea în cariera de avocat, dar n-am văzut nici cei mai mari infractori nici măcar în s udiile pe care le-am făcut la facultate să vorbești în halul a esta și mai ales deputat care vrea să ajungă în președintele României….

Nu vi se pare că avem de-a face cu un act de misoginism, care se duce într-o exacerbare de ură și limbaj total inacceptabil de discriminare a unei femei? Dacă eram bărbat nu se exprima așa. În înregistrare se aude că a mai spus că ”nu m-am întâlnit cu tinem că am nevastă și tu nu ești sexy”. Ce legătură are? L-am întrebat de ce a mințit că s-a întâlnit cu mine la Viena”, a declarat Diana Șoșoacă, pentru B1 TV.

Aceasta l-a acuzat apoi pe SIimion că-i copiază toate acțiunile: „e o obsesie a dânsului de care-l eu îl rog frumos să scape”.

Șoșoacă: AUR e partidul Sistemului

„Toată lumea-l apostrofează că m-a dat afară din AUR. (…) Dânsul e presat de foarte mulți alegători ai săi să facă o colaborare cu partidul SOS România, numai că adevărații naționaliști nu-și doresc o astfel de colaborare deoarece, prin acțiunile întreprinse mai ales de conducerea și parlamentarii AUR, au dat dovadă că sunt un partid al Sistemului.

Nu sunt cenzurați în presă niciodată, la TV nici atât, votează împotriva poporului român! Uitați-vă cum au votat pensiile speciale ale primarilor! Când am avut inițiativa de reintroducere în Codul penal a subminării economiei naționale, ei s-au abținut de la vot! Deși e o alianță pentru unirea românilor și spun că vor să ne unim cu Moldova, eu personal am făcut inițiativă pentru unirea cu Moldova și negocierea teritoriilor din Ucraina la care ei au votat împotriva și au plecat din sală când s-a votat în plen obligarea plenului de a intona imnul înaintea fiecărei ședințe”, a continuat Șoșoacă.

Diana Șoșoacă spune că va depune plângere împotriva lui George Simion

„E o înțelegere între Ciolacu și Simion. La mine în partid nu au intrat parlamentari PSD, PNL și USR. În schimb, în AUR au intrat. (…) Eu am refuzat categoric primirea de astfel de persoane, cu tot respectul pentru dânsele. (…)

Eu acum merg la parchet să depun plângere penală împotriva lui Simion. E a doua plângere penală, prima e făcută acum o lună-două, când mi-a falsificat vocea și a dat publicității o înregistrare făcută cu inteligența artificială, prin care arăta oamenilor că eu mi-aș fi cerut iertare de la el și că vreau să revin în AUR”, a mai spus Diana Șoșoacă.

Șoșoacă: Bugetul pe 2024 trebuie schimbat

Ea a afirmat apoi că bugetul de stat pe 2024 e neconstituțional și plin de minciuni: „Dacă sunt 20.000 de amendamente la buget, acest buget trebuie schimbat. (…) Bugetul e neconstituțional, nelegal și prezintă cifre false. Eu o să le fac plângere penală pentru acest lucru. M-am și săturat, cred că am scris peste 700 de plângeri penale în acest mandat împotriva acestor oameni care încalcă cu bună știință Constituția și legislația”.

Ce a declarat Șoșoacă despre articolul din „Le Figaro” în care e criticată

Ea a firmat apoi că articolul din publicația franceză „Le Figaro”, în care drept „vulgară, agresivă, insultând, vociferând, ofensatoare, brutală, binară, demagogă”, a fost plătit de Guvern: „E plătit de Guvernul României. N-am de unde să vă dau dovezi, dar sunt știri pe sursele mele.. Dar le mulțumesc că mi-au făcut reclamă, eu n-aveam bani și timp că m-am ocupat de buget. (…) Le Figaro e acea gazetă care a jignit poporul român ne-a făcut, spun pe șleau, țigani pe toți, a vorbit execrabil despre România de-a lungul întreghii existențe a noastră, s-au luat se Simona Halep, și-au bătut joc de ea. Eu mă simt mândră că sunt jignită de Le Figaro, că eu sunt naționalistă, iar Le Figaro e globalist total!”.

Șoșoacă spune că nu simpatizează cu Rusia, dar o apreciază ca fiind o mare putere

Cât despre acuzațiile că în România, Diana Șoșoacă a afirmat: „Minciună! Eu nu simpatizez Rusia și Putin. Să înțeleg că cei care se duc la ambasada Austriei simpatizează cu Austria, deși aceasta ne joacă feste la Shcengen? Nu am de ce să simpatizez pe nimeni, doar iubesc poporul român, iar această situație în care se aduc la cunoștința poporului român numai minciuni despre evenimente care sunt dincolo de graniță, când se taie legăturile cu China și Rusia… Suntem singura țară… Când Austria dezvoltă afaceri cu Rusia și are creștere economică pe care noi n-o să avem niciodată, mi s-a părut corect să răspund unor invitații oficiale venite pe calea Parlamentului României. Toate invitațiile Ambasadei Rusiei au venit pe calea Poștei României la Parlament, ca orice parlamentar care se duce la orice ambasadă. Sunt câțiva parlamentari care au fost la Ambasada Rusiei. Mi se pare corect, e una dintre marile puteri ale lumii”.

Șoșoacă spune că ne-a salvat de război

„Guvernul înceracă să ne bage în război cu Rusia și asta se întâmplă și acum. Nu avem nevoie să ne trimitem copiii, soții, bunicii la război. Nu cred că ați vrea să vă vedeți copilul murind pentru o cauză ce nu ne aparține. Am avut acte pe care le-am adus la cunoștința opiniei publice. Dvs nu luați în considerare actele pe care le-au primit românii acasă și ce au avut în intenție să facă și au fost opriți de Șoșoacă. Eu nu voi permite ca poporul român să moară pentru cauzele altora, nici măcar pentru România, că pentru România trebuie să trăim și s-o salvăm din ghearele acestor persoane globaliste, care încearcă să ne omoare zi de zi pe toți”, a declarat Diana Șoșoacă, pentru B1 TV.