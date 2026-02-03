Statul român face un nou pas spre digitalizare, printr-un proiect care vizează reducerea birocrației și accelerarea serviciilor publice. Ministrul Apărării, Radu Miruță, anunță progrese concrete într-un program început în perioada în care conducea Ministerul Economiei.

Ce presupune proiectul de robotizare anunțat de Radu Miruță

a anunțat marți seară că 240 de procese birocratice au fost deja selectate și urmează să fie automatizate în cursul acestei primăveri. Inițiativa face parte dintr-un proiect finanțat prin PNRR, reluat după ce fusese abandonat anterior.

„Ştiu că aşteptaţi de la statul român ceea ce este firesc într-o ţară modernă: servicii publice rapide, corecte, fără drumuri inutile şi fără răspunsuri întârziate.” Mesajul a fost transmis de Radu Miruță într-o postare publicată pe Facebook.

Potrivit ministrului, automatizarea proceselor repetitive va permite instituțiilor să comunice mai eficient și să ofere răspunsuri mai clare într-un timp semnificativ mai scurt. Proiectul implică un număr de 32 de instituții publice, care vor colabora mai rapid între ele.

„32 de instituţii vor lucra mai repede între ele, veţi primi răspunsuri mai clare şi mai rapide, veţi scăpa de drumuri inutile.” Oficialul a explicat că beneficiile se vor resimți direct în interacțiunea cetățenilor cu statul, scrie Adevărul.

De ce este important impactul economic al automatizării

a subliniat că estimările arată economii importante de timp și resurse pentru fiecare instituție care implementează automatizarea. „Estimările arată ca o astfel de automatizare într-o instituţie duce la o economie de peste 40.000 de ore de muncă manuală.”

Acest timp, spune ministrul, poate fi redirecționat către activități care presupun relația directă cu cetățeanul, crescând astfel calitatea serviciilor publice. Totodată, proiectul ar reduce considerabil riscul de erori administrative.

Ce stadiu are proiectul și ce dificultăți mai există

Ministrul Apărării a precizat că a analizat stadiul implementării împreună cu echipa ADR și firmele implicate, nu doar pentru ministerul său, ci pentru întregul proiect. „M-am asigurat că îl ducem la capăt printr-un memorandum adoptat de Guvern.”

Radu Miruță recunoaște existența unor întârzieri, însă susține că direcția este una corectă. „Modernizarea statului nu vine peste noapte, dar vine pas cu pas, dacă nu renunţăm”, a mai declarat ministrul.