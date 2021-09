Stelian Ion, despre numirile la Parchete: Mi s-a transmis că nu prea e dorit ca eu să fiu cel care face propunerea. Probabil nu sunt considerat om de casă, în sensul să fac tot ce mi se spune, când mi se spune (VIDEO)

Stelian Ion (USR PLUS) a declarat joi seară, pentru B1 TV, că unul dintre motivele pentru care a fost demis de premierul Florin Cîțu din funcția de ministru al Justiției are legătură cu procedura și concursul pentru ocuparea posturilor-cheie de procuror șef DIICOT, procuror-șef adjunct la DNA și șefi de secție la DNA și Parchetul General.

Ion a spus că a primit din mediul politic și cel judiciar mai multe mesaje că nu este dorit ca el să facă propunerile ce urmează a fi înaintate președintelui. Și asta pentru că nu este considerat „un om de casă”, adică unul care face tot ce i se spune, când i se spune.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

UPDATE: Ministrul interimar al Justiției, Lucian Bode, a lăsat de înțeles, joi seară, că va suspenda procedura de numire pe posturile de conducere vacante din Parchete.

Stelian Ion, despre concursul pentru ocuparea funcțiilor din Parchete

„E o procdură în curs de derulare, nu știu ce decizie va lua ministrul Bode, dacă va merge mai departe, dacă o va suspenda și cine va lua decizia finală. Procedura trebuie continuară, e foarte important. E important că s-au înscris oameni la această procedură de selecție.

Pentru mine, la prima vedere, era o listă promițătoare, a veai de unde să alegi. Cred că trebuie să se găsească o formulă să continue procedura.

Mi s-a transmis așa cumva că nu prea e dorită sau nu se agrează ca eu să fiu cel care face propunerea pe care s-o înainteze președintelui. Independent de acest lucru, au fost discuții și pe propunerea de modificare legslativă. Avem Legile Justiției în dezbatere, la capitolul numire de procurori de rang înalt am avut fix discuția asta: să lăsăm politicienii singurii care decid sau un mecanism echilibrat în care și un alt factor extern mediului politic să aibă un cuvânt de spus care să conteze?

Pe mai multe filiere sunt semnale pe care le-am primit din mediul judiciar și inclusiv mediul politic. Nu vreau să mă refer la ce am vorbi cu X sau Y, eu vă spun o realitate, că am primit aceste mesaje.

Probabil nu sunt considerat om de încredere, de casă, de încredere în sensul să fac tot ce mi se spune, când mi se spune. Eu chiar sunt pe picioarele mele, am discernământ, când consider că e un lucru corect, îl fac, când consider că nu-i corect, nu-l fac și cu asta basta”, a declarat Stelian Ion, pentru B1 TV.