Stelian Tănase: Cum o fi un general în fruntea unui partid liberal eu nu pot să înțeleg... Klaus Iohannis nu lasă nimic în urmă. L-au păcălit pe Cîmpeanu să îi scrie o lege a educației, dar nu poate să scrie, nu e Spiru Haret (VIDEO)

Klaus Iohannis va fi un Președinte din ce în ce mai lipsit de influență, pentru că, cu fiecare zi care trece, se apropie de sfârșitul mandatului, a declarat politologul Stelian Tănase, duminică, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin.

Ce a spus Stelian Tănase, pe B1 TV: Klaus Iohannis a inventat această coaliție

Întrebat ce este acest haos care marchează activitatea coaliției, care anunță măsuri și ulterior nu și le mai asumă, politologul a explicat: „În primul rând, cred că întrebările acestea trebuie să i le adresăm lui Iohannis că el a inventat această coaliție. El i-a presat, i-a chemat la el și le-a dat ordin, ei s-au executat că ei sunt ca niște iepurași drăguți, așa, adică, `imediat, să trăiți, am înțeles!`. Nu vă amintiți la Congresul PNL, când Orban a fost scos și a fost adus Cîțu. S-a dus Iohannis și le-a spus cum să voteze? Și nu asta e problema, ăsta e unul, Iohannis, dar 5.000 de oameni în sală, cred că atâția erau, s-au supus la această măgărie, la această situație imposibilă”.

„Cum adică, vii tu, Președintele statului, și spui delegaților la congres cu cine să voteze?! Cum se poate așa ceva!? Voi ce sunteți, mameluși, ce sunteți, iepurași? Peste șase luni l-au scos pe Cîțu. Ce însemna asta? Că drăguțul de Iohannis habar n-avea cât de slab este Cîțu sau că între timp i-a devenit antipatic”, a adăugat Stelian Tănase.

Întrebat ce competență are Klaus Iohannis în acest sens, scriitorul a răspuns: „Nu are nicio competență, nu are nicio competență președintele Iohannis. Nu i-a mai plăcut de Orban, după aia nu i-a mai plăcut de Cîțu și l-a adus pe generalul Ciucă. Cum o fi un general în fruntea unui partid liberal eu nu pot să înțeleg… și am predat științe politice vreo 30 de ani”.

Pe de altă parte, întrebat dacă mai rezistă Nicolae Ciucă, Stelian Tănase a afirmat: „De ce nu mă întrebați dacă mai rezistă Iohannis? El va fi un Președinte din ce în ce mai lipsit de influență, pentru că, cu fiecare zi care trece, se apropie de sfârșitul mandatului. Nici nu a făcut mare brânză, nu are ce să regrete, nu are proiecte de încheiat”.

Nu în ultimul rând, întrebat dacă va lăsa în urmă ceva Klaus Iohannis la finalul mandatului, Stelian Tănase a spus: „Nu, nimic, o promisiune cu „România Educată”, atât, altceva nu a scos nimic. Nu s-a întâmplat nimic, nu s-a materializat nimic. L-au păcălit pe Cîmpeanu să îi scrie o lege a educației, dar atât”.