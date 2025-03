Stelian Tănase: „Nicușor Dan mi se pare până acum cel mai credibil candidat” / „Ciolacu după alegeri pleacă, indiferent cine iese” / De ce e „nervos” Crin Antonescu (VIDEO)

Scriitorul și istoricul Stelian Tănase a declarat vineri, pentru B1 TV, că până acum Nicușor Dan i se pare „cel mai credibil, cel mai curățel” dintre candidații la prezidențiale, singurul care are un discurs „prezidențiabil”. Asta e fotografia momentului, „poate mâine calcă pe bec și nu mai am părerea asta”, a ținut să precizeze Tănase.

Acesta a mai explicat de ce Crin Antonescu, candidatul PNL-PSD-UDMR la prezidențiale, e „nervos” și de ce Marcel Ciolacu, liderul PSD, „după alegeri pleacă” din fruntea Guvernului chiar și dacă iese Antonescu președinte.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Stelian Tănase, despre Crin Antonescu

Crin Antonescu „a stat 10 ani degeaba la Bruxelles, a venit la București să-și facă și el cât de cât un destin, o carieră, ceva. Și toată lumea l-a privit ca pe un salvator. Mai ales că e un mare combinagiu, să știți, îl cunosc foarte bine. Și i-a reușit combinația să ia PSD-ul, PNL-ul, UDMR-ul și minoritățile altele decât cele maghiare în antrepriză și el să se așeze în fruntea lor drept candidat prezidențiale.

Acum are două probleme: nu trage și în sondaje e cam pe locul 5, cred că ăsta e locul pe care s-a fixat, și din partide vin aceste ecouri că nu trage și e o nemulțumire în aparatul PNL, și în aparatul PSD. Și există rezistență la promovarea lui din partea primarilor, șefilor de organizații, președinților de Consilii Județene. Și sunt 3.000 de oameni în total, adică o masă critică de unde s-ar putea scoate un președinte. Despre asta e vorba. Numai că nu trag la sania asta care se numește Crin Antonescu.

Eu cred că e adevărat că nu trag și supărarea lui Antonescu e reală, el știe lucrul ăsta”, a declarat Stelian Tănase.

Acesta a mai remarcat faptul că liderii celor trei partide erau „fleșcăiți” și la în care și-au anunțat : „Nu credeau nici ei ce spun”.

Tănase: Ciolacu pleacă după alegeri

Istoricul a mai afirmat că, în opinia sa, Marcel Ciolacu nu va mai fi premier după prezidențiale: „Ciolacu oricum e pândit și după alegeri pleacă, indiferent cine iese. El speră că dacă iese Antonescu el să rămână premier, dar eu nu cred. Eu cred că (…) îl vor scoate partidele lor. El va avea un meci puternic cu PSD-ul lui. De acolo i se spune să plece”.

Tănase: Nicușor Dan e, deocamdată, cel mai curățel candidat

Cât despre Nicușor Dan, Stelian Tănase a afirmat că acesta și „prezidențiabil” azi, când și-a depus candidatura.

„Dintre candidați, mi se pare cel mai credibil, cel mai curățel până acum. Poate mâine calcă pe bec și nu mai am părerea asta. Dar în fotografia momentului, Nicușor Dan mi se pare cel mai prezidențiabil. Are doctorat în Matematică la Grenoble, care e cea mai tare școală de Matematică din Europa, și asta, eu fiind universitar, mă face să mă umple de respect. Adică are niște grade universitare pe bune, nu e Ciolacu, nu e Ciucă, nu i-au scris alții tezele! Pentru mine e plauzibilă figura lui de candidat prezidențial”, a mai afirmat Stelian Tănase, pentru B1 TV.