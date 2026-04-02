Surse: Cum s-a negociat, de fapt, în interiorul Guvernului acciza la combustibil. De ce s-a renunțat la reducerea de 50 de bani

Ana Maria
02 apr. 2026, 18:19
Guvernul Bolojan. Sursa foto: Guvernul României﻿ / Facebook
Cuprins
  1. Negocierile au fost tensionate: De ce a renunțat Guvernul la reducerea de 50 de bani
  2. Negocierile au fost tensionate: Ce soluție a fost adoptată, în final
  3. Ce spune Guvernul despre această decizie
  4. Cine a participat la negocieri
  5. Ce urmează pentru șoferi

Decizia privind scăderea prețului la carburanți a fost luată cu dificultate în interiorul Executivului. Negocierile au fost tensionate, iar soluția finală este diferită de planul inițial. În cele din urmă, autoritățile au renunțat la varianta compensării directe și au ales reducerea accizei.

Potrivit informațiilor apărute, șoferii nu vor beneficia de reducerea de 50 de bani pe litru, discutată inițial, ci de o scădere mai mică, adică de 30 de bani, aplicată indirect.

Negocierile au fost tensionate: De ce a renunțat Guvernul la reducerea de 50 de bani

În cadrul discuțiilor purtate la nivel guvernamental, varianta inițială prevedea o reducere de 50 de bani la pompă, similară celei aplicate în pandemie. Însă, planul nu a fost acceptat de companiile din domeniu.

Reprezentanții industriei au transmis că nu mai pot susține o astfel de schemă, invocând presiunea fiscală ridicată, inclusiv supraimpozitarea și viitoarea taxă pe construcții speciale, potrivit Știripesurse.

Astfel, negocierile s-au blocat, iar Executivul a fost nevoit să caute o altă soluție.

Negocierile au fost tensionate: Ce soluție a fost adoptată, în final

După mai multe ore de discuții, Guvernul a decis să reducă acciza la motorină cu 30 de bani pe litru, asumându-și impactul asupra bugetului.

În plus, autoritățile au stabilit și limitarea modificării prețurilor la pompă, care nu vor mai putea fi ajustate de mai multe ori pe zi.

Ce spune Guvernul despre această decizie

Executivul a explicat oficial măsurile adoptate:

”Grupul de lucru constituit la Guvern pentru gestionarea crizei carburanților a stabilit joi, 2 aprilie 2026, soluția pentru reducerea prețului motorinei la pompă, în urma discuțiilor cu operatorii din piață.

Va fi aplicată o reducere a accizei la motorină cu 30 de bani pe litru. Totodată, nu va mai fi permisă decât o actualizare pe zi a prețurilor la pompă.

În urma discuțiilor cu operatorii, s-a ajuns la concluzia că alte variante de lucru aflate pe masă nu ar fi fost aplicate unitar și ar fi provocat distorsiuni în aprovizionarea cu carburanți.

Totodată, stabilirea soluției a ținut cont de limitarile bugetare ale României.

Sumele necesare pentru reducerea accizelor pentru motorina achiziționată de agricultori și transportatori, precum și pentru aplicarea mecanismului de reducere vor fi asigurate din încasările suplimentare de TVA generate de scumpirea carburanților, din supraimpozitarea profiturilor rezultate din exploatarea țițeiului românesc și de la bugetul de stat.

Decizia grupului de lucru urmează să fie implementată printr-o ordonanță de urgență ce va fi adoptată într-o ședință extraordinară a Guvernului, cel mai probabil vineri. Măsura decisă joi se adaugă celor cuprinse în Ordonanța nr.19/2026, care deja a dus la o reducere sensibilă a prețului motorinei la cele mai multe benzinării.

Eficiența măsurilor aflate în vigoare va fi evaluată periodic pentru a stabili dacă este nevoie să fie modificate.

Din grupul de lucru fac parte premierul Ilie Bolojan, vicepremierii Marian Neacșu și Tanczos Barna, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și ministru Economiei, Irineu Darău”, potrivit unui comunicat al Guvernului.

Cine a participat la negocieri

Din grupul de lucru care a analizat soluțiile au făcut parte mai mulți membri ai Guvernului, în frunte cu premierul Ilie Bolojan.

Alături de acesta au fost prezenți vicepremierii și miniștrii de resort, inclusiv Alexandru Nazare și Bogdan Ivan.

Ce urmează pentru șoferi

Reducerea accizei ar urma să se vadă în prețurile de la pompă după adoptarea ordonanței de urgență. Totuși, impactul va fi mai redus decât în scenariul inițial.

Autoritățile anunță că vor monitoriza efectele și nu exclud ajustări ulterioare, în funcție de evoluția pieței.

Paleologu nu l-a uitat și l-a torpilat direct: „Îl mai țineți minte pe imbecilul care spunea că furtul coifului ’a fost prețul integrării noastre în Schengen’? E în continuare…”. Despre cine e vorba
