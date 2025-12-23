Suspendarea lui Nicușor Dan s-a „fâsâit”. Suveraniștii nu au strâns semnăturile necesare. Poate la anul… (VIDEO)

Suveraniștii au dat greș cu suspendarea lui Nicușor Dan. Au reușit să strângă doar 120 de semnături, așa că vor lua demersul de la cap la anul.

Suspendarea lui Nicușor Dan se suspendă

Liderii partidelor suveraniste s-au reunit într-o ședință, în tentativa de a constitui un mare bloc suveranist în Parlament pentru a demara procesul de suspendare a președintelui Nicușor Dan, însă au constatat că nu au suficiente semnături.

Suveraniștii aveau nevoie de 155 de semnături, însă, potrivit liderului deputaților AUR, Mihai Enache, au reușit performanța să strângă doar 120. Asta în condițiile în care șefa POT, Anamaria Gavrilă, le-a întors spatele și a anunțat că oamenii ei din Parlament nu vor semna documentul pentru suspendarea lui Nicușor Dan.

Drept urmare, suveraniștii vor încerca să o ia de la cap, la anul. Adică, după 1 februarie, când începe viitoarea sesiune parlamentară.

De ce vor suveraniștii suspendarea președintelui

Documentul este inițiat de parlamentari din mai multe formațiuni și este asumat public de senatorul Ninel Peia, reprezentant al .

„În temeiul prevederilor constituționale, solicităm suspendarea din funcție a președintelui României, Nicușor Dan, ca urmare a unor fapte grave care afectează funcționarea statului de drept și independența justiției.”, se arată în document.

Inițiatorii susțin că președintele României ar fi intervenit direct în activitatea sistemului judiciar, prin declarații publice critice la adresa magistraților și a Consiliului Superior al Magistraturii.

„Este de-a dreptul spectaculos și extrem de grav că președintele României își propune să organizeze un referendum între magistrați, exact între cei pe care Constituția îi pune sub protecția CSM, organul autonom și garant al independenței justiției. Practic, domnia sa pare să considere că regulile fundamentale ale statului de drept sunt sugestii opționale.

Prin acțiunile sale, Președintele acționează în afara cadrului constituțional, afectând funcționarea normală a instituțiilor statului și destabilizând echilibrul puterilor.”, afirmă .