Parlamentarii suveraniști decid marți dacă inițiază procedura de suspendare a președintelui Nicușor Dan

Parlamentarii suveraniști urmează să decidă marți dacă dispun de numărul necesar de semnături pentru inițierea procedurii de suspendare din funcție a președintelui , Nicușor Dan, pe fondul acuzațiilor privind presupuse atacuri la adresa independenței justiției.

Reuniune a parlamentarilor suveraniști la Parlament

Deputatul AUR Ștefăniță Avrămescu a declarat că toți parlamentarii suveraniști se vor reuni marți, la Parlament, pentru a evalua sprijinul de care dispun în vederea inițierii procedurii de suspendare a șefului statului, scrie Agerpres.

Avrămescu a fost întrebat dacă Alianța pentru Unirea Românilor susține suspendarea președintelui Nicușor Dan, demers care ar urma să fie inițiat de un grup de senatori și deputați din Grupul PACE-Întâi România.

‘Mâine vom reuni toți parlamentarii suveraniști la Parlament pentru a vedea pe câte semnături putem conta. Pentru că, dacă POT nu semnează, așa cum am văzut astăzi o declarație, atunci nu vom avea numărul necesar de semnături sub nicio formă’, a spus luni Avrămescu, la Palatul Parlamentului.

Numărul de semnături necesar

Potrivit deputatului AUR, pentru inițierea procedurii de suspendare a președintelui este nevoie de 155 de semnături ale senatorilor și deputaților. Avrămescu a afirmat că ar putea exista susținători ai acestui demers și din rândul parlamentarilor PSD, PNL și USR.

Decizia finală privind depunerea cererii de suspendare va fi luată în funcție de numărul de semnături strânse în urma reuniunii programate pentru marți.

Acuzații privind independența justiției

Inițiativa suspendării este motivată de acuzații privind presupuse atacuri asupra independenței justiției. Un grup de senatori și deputați intenționează să depună în Parlament o cerere de suspendare din funcție a președintelui Nicușor Dan, invocând declarații și acțiuni considerate incompatibile cu atribuțiile constituționale ale șefului statului.

‘Președintele a făcut declarații publice prin care a contestat autoritatea și deciziile CSM. Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat intenția de a organiza un referendum adresat membrilor sistemului judiciar, vizând modul de organizare și funcționare al Consiliului Superior al Magistraturii. Această acțiune constituie o ingerință directă într-un organ constituțional independent, încălcând atribuțiile sale prevăzute de Constituție și subminând principiul separației puterilor în stat’, se arată într-o cerere adresată președinților Senatului și Camerei Deputaților.

Documentul este semnat, în numele inițiatorilor, de senatorul Ninel Peia, membru al Grupului PACE-Întâi România.

Pașii următori

În funcție de rezultatul reuniunii parlamentarilor suveraniști, cererea de suspendare ar putea fi depusă oficial în Parlament în perioada următoare. Inițierea procedurii depinde exclusiv de atingerea pragului minim de semnături prevăzut de lege.