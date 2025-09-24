B1 Inregistrari!
Tanczos Barna: „Nu vor mai fi majorări de taxe şi impozite, e o certitudine"

Tanczos Barna: „Nu vor mai fi majorări de taxe şi impozite, e o certitudine”

George Lupu
25 sept. 2025, 00:03
Tanczos Barna (UDMR), ministrul Finanțelor. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce a spus Tanczos Barna despre deficitul bugetar
  2. Ce se va întâmpla cu taxele românilor
  3. Ce anunț a făcut premierul Ilie Bolojan privind deficitul

Vicepremierul Tanczos Barna a avertizat miercuri că problemele legate de deficitul bugetar se pot transforma într-o criză economică dacă statul nu va reduce cheltuielile din sistemul public, în contextul în care economia este deja afectată de inflație și de majorările recente de taxe.

Ce a spus Tanczos Barna despre deficitul bugetar

„România are foarte multe provocări în momentul de față. Una dintre ele este această inechitate socială – și nu este vorba doar de judecători, nu este vorba doar de procurori.

Sunt multe categorii care, în comparație cu celelalte, au primit legi sau au un alt statut, sau au alte salarii comparabil cu celelalte sectoare. Și să vă dau un exemplu foarte la îndemână: salariile din administrația locală, care sunt înghețate din 2018 și plafonate la nivelul salariului viceprimarului, sunt la jumătate față de salariile din administrația centrală, deconcentrate și sunt instituții care stau poate în aceeași clădire, o primărie și reprezentanții unui unei instituții centrale, cu salarii diferite: contabil cu 4.000 lei, contabil cu 7.000-8.000 lei și nu reușim să rezolvăm această situație”, a explicat Tanczos Barna, la Digi24.

Ce se va întâmpla cu taxele românilor

Totuși, el a dat asigurări că nu vor urma alte creșteri de impozite și taxe. El a precizat că România nu se află încă într-o criză economică reală, dar situația se poate agrava dacă nu se reduc cheltuielile de funcționare și nu se prioritizează investițiile.

„Economia este stresată în momentul de față de mai multe elemente. Majorările de impozite și taxe care au avut loc acum două luni, un impact imediat, dar care a atins vârful și începe să se domolească. Într-o lună, două luni de zile începe să scadă acest vârf al inflației, care a fost generat de mai mulți factori – prețul la energie, taxe, impozite și incertitudinea aceasta care tot timpul caracterizează perioadele în care se iau decizii grele în orice societate, nu doar în România”, a spus Tanczos Barna.

Tanczos Barna a confirmat că pachetul de taxe și impozite adoptat recent este final și nu vor exista noi majorări.

„Nu vor mai fi majorări de taxe și impozite, e o certitudine. Tot pachetul propus de Ministerul Finanțelor a fost asumat de această coaliție. S-a terminat acel pachet”, a subliniat vicepremierul.

Ce anunț a făcut premierul Ilie Bolojan privind deficitul

Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri în cadrul unei conferințe de presă concluziile discuțiilor pe care le-a avut cu reprezentanții Comisiei Europene. Potrivit lui Ilie Bolojan, în urma negocierilor dintre Ministerul Finanțelor și cei ai Comisiei Europene s-a convenit ca România să închidă anul cu un deficit de 8,4% din PIB:

„Au fost două componente: întâlnirile din preziua celor oficiale și întâlnirile cu comisarii europeni. Am avut trei întâlniri: două cu reprezentanții comunității de români din Belgia și o întâlnire cu europarlamentarii coaliției.

La sediul Ambasadei României am avut o întâlnire cu preoții ortodocși de la cele 22 de parohii ortodoxe care funcționează în Belgia, acolo unde avem o comunitate de români de pete 130.000 de cetățeni la care se adaugă peste 30.000 de cetățeni care au o dublă cetățenie română și belgiană”.

