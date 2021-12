Tanczos Barna: Avem foarte multe infrigementuri pe mediu / Primăriile fără contract de salubrizare pe colectare selectivă vor fi amendate. Unde există uz de fals mergem mai departe cu plângeri penale (VIDEO)

România se confruntă cu foarte multe infrigementuri pe zona de mediu, a declarat ministrul Tanczos Barna, miercuri seară, pe B1 TV, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat.

Ministrul Mediului, pe B1 TV. Ce a spus Tanczos Barna despre procedurile de infrigement și despre amendarea primăriilor care nu colectează deșeurile selectiv

„Avem foarte multe infrigementuri, din păcate, 20 la număr au fost în ianuarie. Am închis teoretic – practic, vor fi închise în lunile următoare – trei-patru. A mai apărut un infrigement suplimentar. În trei cazuri am fost trimiși, practic, în instanță. Este o dată cazul depozitelor neînchise de deșeuri municipale sau industriale periculoase. Este o poveste de 15-20 de ani. România trebuia să închidă aceste platforme de depozitare în 2009. Comisia a așteptat cinci ani de zile, după care a sesizat România prin infrigement, după aceea au fost negocieri, au fost închise 20-25 de platforme, sunt în continuare 42 care nu sunt închise. Este o problemă națională de care nu ne-am ocupat. Am avut industria comunistă, care s-a terminat prin lichidări și prin faliment. Acele companii au fost vândute, au fost tăiate la fier vechi și au rămas obligațiile de mediu, sarcinile de mediu care nu au fost rezolvate în ultimii 20 de ani”, a afirmat oficialul.

Potrivit ministrului, Ministerul Mediului trebuie să găsească soluții tehnice pentru ecologizarea platformelor respective.

„Ministerul Mediului acum are obligația de a găsi soluții tehnice de ecologizare, de curățare a acelor platforme, pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să finanțeze aceste obligații din bugetul de stat sau din bugetul de la fondul de mediu”, a adăugat el.

La nivelul cetățeanului, a continuat Tanczos Barna, problema ține de atitudine.

„Problemele la nivelul cetățenilor, la nivelul meu, al fiecărui cetățean de rând din această țară, este problema atitudinii. Problema modului în care gestionăm noi acea activitate mică, mare de gunoi, de deșeu pe care îl generăm din viața noastră de zi cu zi. Aici autoritățile publice au o responsabilitate uriașă. Astăzi am avut o discuție cu colegii, am făcut un plan de control pentru aceste unități administrativ-teritoriale care nu își fac datoria. Sunt în jur de 700-705 UAT-uri care nu au nici în momentul de față contract de salubrizare pe colectare selectivă. Aceste primării vor fi amendate, amenda este de 25.000 de lei”, a mai spus Tanczos Barna.

S-ar putea ajunge și la plângeri penale.

„Vor fi aplicate aceste amenzi în primă fază. Am făcut inventarul în ultimele trei luni la nivel național, la nivelul fiecărei UAT, fiecărei primării. Urmează o altă etapă din 15 ianuarie încolo, când facem un control încrucișat pe raportările de cantități de la primării, de la salubrist și de la celelalte companii care preiau aceste cantități de deșeuri colectate selectiv. Acolo unde sunt diferențe, unde sunt declarații în fals, unde există uz de fals (…), mergem mai departe cu plângeri penale”, a explicat ministrul Mediului.