Vicepremierul Tanczos Barna a afirmat miercuri în emisiunea News Pass, cu Laura Chiriac, că România nu se află astăzi înr-o situație apocaliptică. În același timp, acesta a subliniat că cele mai dificile momente din punct de vedere economic nu au avut loc atunci când românii credeau că sunt cele mai grele.

Ce spune Tanczos Barna, despre problema deficitului

Tanczos Barna a dat exemplul efectelor asupra cursului determinate de rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale din luna mai:

“Astăzi nu avem o situație apocaliptică și momentele cele mai grele nu au fost atunci când lumea credea că sunt foarte grele. Momente cele mai grele au fost în alte perioade când nu am vorbit despre ele și le-am rezolvat.

Un exemplu clasic este cel prezentat de domnul Isărescu acum 2 luni sau 3 luni de zile, când a povestit despre luna mai, despre efectul alegerilor din primul tur, pe 4 mai, și a doua zi demisia premierului. A fost o zi grea, o zi în care toți specialiștii de la BNR și toți specialiștii de la Ministerul Finanțelor au stat ore întregi să refacă anumite politici și să găsească soluții pentru situații grele. Nu apocaliptică, nu critică, dar o situație grea”.

În ce măsură mai sunt bani de pensii și de salarii

De asemenea, vicepremierul a negat informația că la MapN nu mai sunt bani pentru salarii și pensii:

“Sunt informații alarmiste și false. Pot confirma eu că sunt bani și pentru salarii și pentru pensii la toate ministerele. Dacă cineva din MapN a lansat pe surse asemenea informații nu poate fi altceva decât o metodă de presiune asupra celor care construiesc astăzi bugetul. Nu cred că este adevărat. Chiar domnul ministru poate să iasă să confirme că există bani pentru salarii și pensii pentru toate ministerele.

Fiecare stat, fiecare Guvern în primul rând asigură aceste cheltuieli. Da, într-adevăr, fiecare minister trebuie să reducă personalul, să reducă din acele sporuri care au fost inventate și împărțite cu nemiluita la toată lumea. Da, este nevoie de măsuri ferme”.

Tanczos Barna a precizat că fondul de rezervă nu a fost dimensionat cum a fost dimensionat în anii trecuți:

“Eu personal am avut grijă să nu rămână o pușculiță din care după aceea să împrăștiem banii în stânga, în dreapta. Nu mă uit înapoi, mă uit înainte.

Dacă ne uităm înainte, dacă vrem să facem lucruri căutăm soluții, le implementăm și putem rezolva problema, așa cum anul acesta, fondul de rezervă nu a mai fost o sursă interminabilp de finanțare a dierselor cheltuieli”.

Deficit de 8,4% până la finalul anului

Tanczos Barna a mai precizat că ne apropiem de un deficit de 8,4% până la finalul anului:

“Ne apropiem de sfârșitul anului, de această situația unde putem să mergem până la 8,4% deficit. Procentul în sine nu înseamnă mult pentru telespectatori, înseamnă acest procent și mai ales dacă ne uităm pe ultimii 5 ani, aceste diferențe între total venituri realizate de statul român și total cheltuieli împovărează tot timpul bugetul și obligă Ministerul Finanțelor să se împrumute, să cheltuie mai mult decât produce această țară prun impozite și țară. Cu cât ne împrumutăm mai mult, cu aât o să plătim mai multă dobândă”.