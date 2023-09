Tanczos Barna, despre Ordinul de ucidere a aproape 500 de urși: „Vom ajunge să avem urşi la Constanţa”

Tanczos Barna (UDMR), fost ministru al Mediului, a vorbit, marți, despre pe care l-a dat din această funcție, cel privind îndepărtarea a 426 de exemplare de urs, de trei ori mai mult decât anul trecut. Acesta a afirmat că e inadmisibil ca statul român să intervină în recoltarea urşilor doar după ce se produc și că „vom ajunge să avem urşi la Constanţa”.

Tanczos Barna apără Ordinul ce permite uciderea a aproape 500 de urși

„Intervenţia preventivă este absolut necesară. Este inadmisibil ca statul român să intervină doar după ce se produc nenorociri, catastrofe. Este inadmisibil ca toţi fermierii să se culce seara cu frica că noaptea, stâna, oile, vacile, porumbul, culturile vor fi distruse de aceste animale sălbatice”, a declarat Tanczos Barna la Prima News, potrivit

El a mai spus că, în ultimii 5 – 6 ani, s-a dublat numărul judeţelor unde apar şi unde se duc la vale, spre zona de deal, exemplarele de urs.

„Habitatul natural al ursului nu este la Craiova, nu este în Piteşti, nu este la Snagov. Şi în ultimul an am văzut şi la Craiova, şi la Piteşti, şi în Snagov, exemplare de urs. Urşii nu sunt ucişi, nu sunt sacrificaţi. Sunt animale sălbatice care pe legea vânătorii sunt recoltate. (…)

Numărul de exemplare de urs creşte treptat, an de an, zi de zi, lună de lună, în România. Am ajuns de la 4.000 în 2007 la 8.000 şi ceva, conform ultimelor estimări. Şi această tendinţă este constantă şi vom ajunge să avem urşi la Constanţa şi vom ajunge să avem urşi care să facă baie în Delta Dunării”, a mai afirmat fostul ministru al Mediului.