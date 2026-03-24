Acasa » Politică » Vicepremierul Tanczos Barna (UDMR), exasperat de amenințările colegilor de coaliție cu ieșirea de la guvernare: „Noi când spunem că ieșim, a doua zi am ieșit”

Vicepremierul Tanczos Barna (UDMR), exasperat de amenințările colegilor de coaliție cu ieșirea de la guvernare: „Noi când spunem că ieșim, a doua zi am ieșit”

Traian Avarvarei
24 mart. 2026, 23:53
Vicepremierul Tanczos Barna (UDMR). Sursa foto: Tanczos Barna / Facebook
Cuprins
  1. Tanczos Barna: Noi când spunem că ieșim de la guvernare, a doua zi am ieșit
  2. Tanczos Barna: N-avem nevoie acum de o criză politică

Vicepremierul Tanczos Barna (UDMR) a făcut un apel la stabilitate politică, în contextul tot mai deselor amenințări din coaliție cu ieșirea de la guvernare. El s-a arătat deranjat de aceste declarații.

Tanczos Barna: Noi când spunem că ieșim de la guvernare, a doua zi am ieșit

„Deci noi am mai ieșit din coaliții. Au fost situații când am ieșit noi, au fost situații când am fost împinși pe scări. Noi când spunem că ieșim a doua zi, am ieșit. Punct. Deci noi nu spunem cu șapte luni înainte că s-ar putea să facem, că ne mai gândim, că mai analizăm. Nu suntem într-o asemenea situație”, a declarat Tanczos Barna, la Digi24.

E exact situația în care se găsește PSD, care de luni de zile tot anunță consultări în partid ba privind guvernarea, ba privind performanțele miniștrilor, iar acum despre premierul Ilie Bolojan și miniștrii USR. Noua consultare din PSD privind o eventuală ieșire de la guvernare ar urma să aibă loc pe 20 aprilie, după Paște.

Tanczos Barna: N-avem nevoie acum de o criză politică

„Astăzi UDMR caută compromis, caută dialog cu partenerii. Așa am făcut și săptămâna trecută în discuțiile referitoare la buget și cred că am găsit compromisuri care i-au mulțumit pe toți și au dus până la urmă la o decizie pozitivă în Parlament referitor la buget. Ar trebui să dea de gândit tuturor partenerilor noștri actuala situație internațională. Este ultimul lucru de care are nevoie România în momentul de față – o dispută politică și o criză politică internă.

Putem să mai așteptăm câteva luni să treacă această nebunie internațională, războiul, să se liniștească lucrurile pe plan internațional și după aceea fiecare să-și facă analiza. Nu putem noi să opinăm locul nici al PSD, nici al PNL, nici al USR. Fiecare își face calculul acasă, în partid și ia decizie, dar în momentul de față cu siguranță nu avem nevoie de criză politică”, a adăugat vicepremierul UDMR, la Digi24.

Citește și...
Bolojan: PSD și PNL au o vină pentru deficitul de azi al României. PSD nu poate fugi de responsabilitate, pentru că a fost la guvernare foarte mult timp în ultimii 35 de ani
Politică
Bolojan: PSD și PNL au o vină pentru deficitul de azi al României. PSD nu poate fugi de responsabilitate, pentru că a fost la guvernare foarte mult timp în ultimii 35 de ani
Bolojan, despre măsurile în criza carburanţilor: Adoptăm Ordonanța miercuri sau joi. Orice măsuri am lua, nu putem anula această creștere de preț
Politică
Bolojan, despre măsurile în criza carburanţilor: Adoptăm Ordonanța miercuri sau joi. Orice măsuri am lua, nu putem anula această creștere de preț
Când ar putea ajunge ajutoarele „one-off” la pensionari, după ce AUR a atacat bugetul la CCR
Politică
Când ar putea ajunge ajutoarele „one-off” la pensionari, după ce AUR a atacat bugetul la CCR
Alfred Simonis (PSD), acuzat că și-a făcut un ansamblu rezidențial ce concurează cu Palatul Cotroceni. Cum se apără șeful CJ Timiș (VIDEO)
Politică
Alfred Simonis (PSD), acuzat că și-a făcut un ansamblu rezidențial ce concurează cu Palatul Cotroceni. Cum se apără șeful CJ Timiș (VIDEO)
Reprezentanții minerilor n-au obținut nimic în discuția cu Bolojan. „Sunt corect cu dumneavoastră şi vă spun adevărul”. Explicațiile Guvernului
Politică
Reprezentanții minerilor n-au obținut nimic în discuția cu Bolojan. „Sunt corect cu dumneavoastră şi vă spun adevărul”. Explicațiile Guvernului
Lider PNL: PSD-iștii amână decizia privind rămânerea la guvernare pentru că îi interesează controlul asupra Justiției. Miza e libertatea lor și liniștea averilor făcute din combinații
Politică
Lider PNL: PSD-iștii amână decizia privind rămânerea la guvernare pentru că îi interesează controlul asupra Justiției. Miza e libertatea lor și liniștea averilor făcute din combinații
Ce a spus Mirabela Grădinaru la summitul prezidat de Melania Trump (VIDEO)
Politică
Ce a spus Mirabela Grădinaru la summitul prezidat de Melania Trump (VIDEO)
Ce au discutat liderii PNL 5 ore în ședință: „Bolojan e cel mai bun scut al USR” / „Să nu ne mutăm prea înspre USR”
Politică
Ce au discutat liderii PNL 5 ore în ședință: „Bolojan e cel mai bun scut al USR” / „Să nu ne mutăm prea înspre USR”
UPDATE: Guvernul a amânat ședința pe ordonanța pe carburanți. Consiliul Economic și Social nu a dat aviz pe proiect. Și doi miniștri ai PSD blochează ordonanța
Politică
UPDATE: Guvernul a amânat ședința pe ordonanța pe carburanți. Consiliul Economic și Social nu a dat aviz pe proiect. Și doi miniștri ai PSD blochează ordonanța
Show în Parlament: Momentul în care un senator AUR a venit cu un cactus în culorile curcubeului. De ce l-a dedicat USR-ului: „Un mic cadou” (VIDEO)
Politică
Show în Parlament: Momentul în care un senator AUR a venit cu un cactus în culorile curcubeului. De ce l-a dedicat USR-ului: „Un mic cadou” (VIDEO)
