Vicepremierul Tanczos Barna (UDMR) a făcut un apel la stabilitate politică, în contextul tot mai deselor amenințări din coaliție cu ieșirea de la guvernare. El s-a arătat deranjat de aceste declarații.

Tanczos Barna: Noi când spunem că ieșim de la guvernare, a doua zi am ieșit

„Deci noi am mai ieșit din coaliții. Au fost situații când am ieșit noi, au fost situații când am fost împinși pe scări. Noi când spunem că ieșim a doua zi, am ieșit. Punct. Deci noi nu spunem cu șapte luni înainte că s-ar putea să facem, că ne mai gândim, că mai analizăm. Nu suntem într-o asemenea situație”, a declarat Tanczos Barna, la

E exact situația în care , care de luni de zile tot anunță consultări în partid ba privind guvernarea, ba privind performanțele miniștrilor, iar acum despre premierul Ilie Bolojan și miniștrii USR. Noua consultare din PSD privind o eventuală ieșire de la guvernare ar urma pe 20 aprilie, după Paște.

Tanczos Barna: N-avem nevoie acum de o criză politică

„Astăzi UDMR caută compromis, caută dialog cu partenerii. Așa am făcut și săptămâna trecută în discuțiile referitoare la buget și cred că am găsit compromisuri care i-au mulțumit pe toți și au dus până la urmă la o decizie pozitivă în Parlament referitor la buget. Ar trebui să dea de gândit tuturor partenerilor noștri actuala situație internațională. Este ultimul lucru de care are nevoie România în momentul de față – o dispută politică și o criză politică internă.

Putem să mai așteptăm câteva luni să treacă această nebunie internațională, războiul, să se liniștească lucrurile pe plan internațional și după aceea fiecare să-și facă analiza. Nu putem noi să opinăm locul nici al PSD, nici al PNL, nici al USR. Fiecare își face calculul acasă, în partid și ia decizie, dar în momentul de față cu siguranță nu avem nevoie de criză politică”, a adăugat vicepremierul UDMR, la Digi24.