Telefoanele mobile ar putea fi interzise în școlile din România. Ce presupune proiectul depus în Parlament

Telefoanele mobile ar putea fi interzise în școlile din România. Ce presupune proiectul depus în Parlament

Iulia Petcu
19 feb. 2026, 20:34
Telefoanele mobile ar putea fi interzise în școlile din România. Ce presupune proiectul depus în Parlament
Sursa foto: Freepik / @freepik
Cuprins
  1. Ce prevede proiectul privind telefoanele mobile în școli
  2. Cum ar fi limitat accesul minorilor la rețelele sociale
  3. Ce obligații suplimentare au platformele online
  4. Ce poziție a exprimat Ministerul Educației

Un proiect de lege aflat în dezbatere publică propune schimbări semnificative privind utilizarea telefoanelor mobile în școli și accesul minorilor la rețelele sociale. Inițiativa readuce în prim-plan echilibrul dintre protecția copiilor, libertatea digitală și responsabilitatea instituțiilor educaționale și a platformelor online.

Ce prevede proiectul privind telefoanele mobile în școli

Textul legislativ depus în Parlament de Simona Elena Macovei Ilie stabilește că utilizarea telefoanelor mobile ar urma să fie interzisă în timpul programului școlar. Sunt prevăzute excepții limitate, definite prin regulamente interne, care trebuie să respecte interesul superior al copilului și nevoile educaționale speciale. Măsura vizează unitățile de învățământ preuniversitar, inclusiv școlile și liceele din România.

Inițiativa introduce un regim sancționator dur, aplicabil în special companiilor din domeniul digital. „Încălcarea obligațiilor prevăzute de lege poate atrage, după caz, amenzi de până la 3% din cifra de afaceri globală, suspendarea temporară a activității sau alte sancțiuni prevăzute de legislația Uniunii Europene”. Aceste prevederi urmăresc să asigure respectarea strictă a regulilor propuse, inclusiv în mediul online.

Cum ar fi limitat accesul minorilor la rețelele sociale

Proiectul obligă furnizorii de rețele sociale să refuze crearea de conturi pentru copiii sub 15 ani. „Furnizorii de servicii de rețele sociale care își desfășoară activitatea pe teritoriul României au obligația de a refuza crearea de conturi pentru persoanele cu vârsta sub 15 ani”, se arată în document. Conturile existente ale minorilor ar urma să fie suspendate până la atingerea vârstei legale, cu excepția platformelor educaționale sau fără scop lucrativ.

Pentru aplicarea acestor reguli, platformele ar trebui să implementeze „sisteme eficiente și proporționale de verificare a vârstei utilizatorilor”. Normele tehnice ar urma să fie stabilite de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, cu avizul autorității responsabile de protecția datelor personale. Accentul este pus pe proporționalitate și respectarea vieții private.

Ce obligații suplimentare au platformele online

Proiectul impune eliminarea rapidă a conținutului periculos pentru minori. „Furnizorii de servicii de rețele sociale au obligația de a preveni și de a elimina cu celeritate conținuturile care: promovează sau glorifică suicidul ori automutilarea, încurajează violența extremă, exploatează vulnerabilitatea psihologică a minorilor”.

Mecanismele de raportare prioritară trebuie să funcționeze în maximum 24 de ore atunci când este implicat un copil, relatează Ziare.com.

Ce poziție a exprimat Ministerul Educației

În februarie 2025, Ministerul Educației a cerut școlilor să aplice mai ferm regulamentele interne privind situațiile care perturbă actul didactic. Ministrul Daniel David a declarat: „nu susțin interzicerea totală a acestora în școală, însă în spiritul practicilor psihopedagogice și al reglementărilor legale existente, trebuie să asigurăm un control riguros”.

Proiectul de lege este, în prezent, în dezbatere la Camera Deputaților.

